Wim Kieft wordt co-commentator bij wedstrijden van de Serie A. Dat meldt Ziggo Sport in een officieel statement. Vanaf 11 januari is het stemgeluid van de oud-voetballer te horen bij beelden uit de Italiaanse stadions.

Kieft is al jaren een graag geziene persoon op televisie, maar zal in deze functie enkel op audiogebied te horen zijn. Kieft gaat een koppel vormen met de ervaren John van Vliet (64). In 2019 vormden zij ook al samen een commentatorkoppel.

De voormalige spits speelde zelf in Italië voor Pisa en Torino en kwam tot 72 wedstrijden in de Serie A. "Met zijn jarenlange ervaring als voetballer in de Italiaanse Serie A, zijn liefde voor Italië en scherpe voetbalanalyses gaat Kieft als co-commentator een unieke dimensie toevoegen aan de uitzendingen van de Italiaanse competitie bij Ziggo Sport", maakt de voetbalzender Serie A-fans enthousiast.

Op 11 januari is Kieft voor het eerst te horen, wanneer de topper tussen Internazionale en Napoli wordt gespeeld. Een paar dagen later geeft hij ook commentaar bij het duel AS Roma - Torino. Verder geeft Ziggo Sport aan dat Kieft ook te zien zal zijn bij de voetbaltalkshow Rondo en als analist op de zender.