Allegri haalt uit naar Fàbregas na onsportieve actie tegen Saelemaekers

Allegri en Fabregas tijdens Milan - Como
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
19 februari 2026, 10:16

Het Serie A-duel tussen AC Milan en Como van woensdagavond heeft een verhitte confrontatie tussen trainers Massimiliano Allegri en Cesc Fàbregas opgeleverd. Allegri werd met rood weggezonden nadat hij woedend reageerde op een incident tussen Fàbregas en Alexis Saelemaekers, na afloop vielen achter de schermen harde woorden.

Como kwam na een halfuur spelen op 0-1 in San Siro, door een treffer van Nico Paz. Rafael Leão maakte na iets meer dan een uur spelen gelijk. Beide elftallen gingen daarna op zoek naar de winnende, maar die zou niet meer vallen.

Een opvallend moment in minuut 78 zorgde voor grote ophef. Fàbregas stond bij de zijlijn te coachen en leek Milan-speler Saelemaekers te hinderen door zijn shirt kort vast te houden. De Belg draaide zich in ieder geval boos om richting de Spanjaard en ook Allegri ontstak in woede richting de teammanager van Como, die zich ook niet onbetuigd liet. Het kwam beiden uiteindelijk op rood te staan. De actie van Fàbregas bleef echter volledig onbestraft.

Fàbregas trok na afloop het boetekleed aan. "Ik wil eerst mijn excuses aanbieden", zei de trainer tegen DAZN Italia. "Ik heb iets gedaan waar ik niet trots op ben en wat niet sportief was. We moeten onze handen thuishouden. Ik zou ook boos zijn geworden, dus ik kan alleen mijn verontschuldigingen aanbieden en ik hoop dat me dit in mijn loopbaan nooit meer overkomt."

Allegri was na afloop niet te spreken over het feit dat Fàbregas' actie onbestraft bleef. "De volgende keer dat ik een tegenstander voorbij zie komen, zet ik gewoon een sliding in", sprak de Milan-trainer grappend tegenover de pers. Daar bleef het echter niet bij. La Corriere della Sera schrijft dat beide coaches elkaar na de wedstrijd achter de schermen opnieuw tegenkwamen, waarbij over en weer gescholden werd en zelfs bijna een handgemeen zou zijn uitgebroken. "Je bent een kind dat nog maar net begonnen is met coachen!", zou Allegri daarbij onder meer richting Fàbregas hebben geroepen.

