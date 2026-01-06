De PowNed-serie Nog Eén Keer Fit wordt uitgezonden, ondanks dat oud-voetballer Royston Drenthe afgelopen najaar een herseninfarct kreeg. Volgens PowNed is besloten de serie in overleg met alle betrokkenen door te laten gaan.

In oktober werd de oud-voetballer getroffen door een herseninfarct. Een maand later bleek dat Drenthe stapjes maakte in zijn revalidatie. Tina Nijkamp dacht dat er een definitieve streep zou gaan door Nog Eén Keer Fit.

"Het was een flinke schok voor ons allemaal. Royston werkt inmiddels stap voor stap aan zijn herstel", zeggen de familie en het management van Drenthe in het persbericht van PowNed. "Het is voor Royston en ons belangrijk dat Nog Eén Keer Fit wordt uitgezonden. Het programma laat niet alleen zien hoe bijzonder het traject was, maar ook hoeveel plezier ze samen hebben gehad. Ondanks het herseninfarct van Royston is er nog steeds veel om dankbaar voor te zijn en dit project en zijn revalidatie horen daar zeker bij."

De vierdelige serie, die vanaf 19 januari te zien is op NPO3, volgt oud-voetballers Wesley Sneijder, Wim Kieft en Drenthe in hun strijd tegen de kilo's. Rutger Castricum presenteert het programma.