Royston Drenthe maakt stapjes in revalidatie na herseninfarct

Royston Drenthe maakt stapjes in revalidatie na herseninfarct
15 november 2025, 13:50

Royston Drenthe, de oud-voetballer die vorige maand een herseninfarct kreeg, maakt dagelijks stapjes in zijn revalidatieproces. Tjarda Zeggelink, manager van FC De Rebellen, sprak met de NOS over de voortgang van Drenthe en zijn inzet.

Drenthe, die onder meer voor Feyenoord en Real Madrid speelde, wordt dagelijks begeleid in zijn revalidatie. Zeggelink is onder de indruk van Drenthe's inzet: "Hij doet ontzettend zijn best, werkt keihard en laat elke dag weer stapjes zien", zo zegt ze. Ze vergelijkt zijn huidige vastberadenheid met zijn verleden op het veld: "Wat hij vroeger op het veld deed, doet hij nu ook buiten het veld. Gewoon een echte strijder: niet lullen, maar poetsen."

Drenthe verbaast iedere keer weer

De oud-voetballer blijft zijn begeleiders verbazen met zijn voortgang. "Royston verbaast ons iedere keer weer", zo zegt Zeggelink. Ondanks de uitdagingen blijft ze hoopvol: "We zijn heel erg hoopvol voor een goed herstel."

Drenthe werkt keihard aan herstel

Hoewel het nog te vroeg is om een tijdlijn voor zijn herstel te geven, is Drenthe volledig toegewijd aan zijn revalidatie. "Het proces verloopt zoals gepland en de focus ligt nu vooral op het zorgvuldig en verantwoord versterken van de belastbaarheid", zo legt Zeggelink uit. 

