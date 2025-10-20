Manager FC de Rebellen komt met update over Drenthe: 'Hij werkt hard aan zijn herstel'

Royston Drenthe werkt aan hard aan zijn herstel. Dat laat Tjarda Zeggelink, manager van FC Rebellen, weten tegenover Rijnmond. De 38-jarige oud-voetballer gaat met kleine stapjes vooruit nadat hij afgelopen vrijdag werd getroffen door een herseninfarct.

Het Instagram-account van FC de Rebellen meldde afgelopen zondag dat de 38-jarige Drenthe op vrijdag is getroffen door een herseninfarct en momenteel in het ziekenhuis ligt. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", viel er te lezen.

Sinds vrijdag verblijft Drenthe in het ziekenhuis en inmiddels komt Zeggelink met een hoopvolle update over zijn situatie. "De artsen en familie zijn heel hoopvol. Royston is een strijder en werkt inmiddels hard aan zijn herstel. Daarin maakt hij al wel mooie stapjes", onthult de manager van FC de Rebellen.

Volgens Zeggelink kwam de herseninfarct van Drenthe 'totaal onverwacht en uit het niets'. Wel heeft de familie van de oud-voetballer gevraagd om privacy, omdat ze in alle rust wilen werken aan het herstel van Drenthe.

Vanuit de hele voetbalwereld wordt Drenthe een hart onder de riem gestoken, zo reageerden onder meer Andy van der Meijde, Ruben Schaken en Theo Janssen al onder het bericht van FC de Rebellen. Daarnaast hebben zijn oud-clubs Feyenoord, Everton en Reading FC op X hun steun betuigt aan de enkelvoudig Oranje-international, terwijl ook supporterswedstrijd Madrid Xtra de oud-speler van Real Madrid niet is vergeten.

