De KNVB moet zo snel mogelijk beginnen met keiharde oppositie voeren tegen Gianni Infantino, zo stelt Sjoerd Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. De voorzitter van de FIFA schurkt het afgelopen jaar onwijs tegen Donald Trump aan en heeft het voetbal nu een bondgenoot gemaakt van de Verenigde Staten in een oorlog tegen Iran. Dit moeten de KNVB en andere bonden niet accepteren, aldus Mossou.

Infantino is het afgelopen jaar regelmatig te zien bij Trump in het Witte Huis. Sterker nog, de FIFA-baas is vaker op bezoek geweest bij de Amerikaanse president sinds hij zijn tweede termijn is begonnen dan iedere wereldleider. De Zwitser maakte zichzelf al ongeloofwaardig door Trump te overladen met cadeaus, complimenten en zelfs een zelfverzonnen vredesprijs.

Diezelfde Trump begon ruim twee weken geleden samen met Israël een oorlog tegen Iran, een van de deelnemers van het WK dat komende zomer grotendeels in de VS wordt gespeeld. Het Aziatische land besloot daarop zich terug te trekken van het toernooi. “Infantino heeft het voetbal doelgericht tot deelgenoot gemaakt. Hij is de huisvriend en schootkat van de Verenigde Staten geworden – en daarmee een bondgenoot in een oorlog”, maakt Mossou een verwijt aan de FIFA-voorzitter.

Volgens de verslaggever kan de KNVB niet anders dan ingrijpen. Mossou benadrukt het verstandig te vinden dat de bond niet aan wereldpolitiek wil doen en raadt ook een boycot van het WK ‘om allerlei redenen’ af. “Maar het beschamende, gevaarlijke machtsspel van Infantino is een heel ander verhaal.” De journalist ziet dat de Zwitser ‘volledig schijt heeft’ aan gedragscodes en statuten over neutraliteit en autonomie in de reglementen van de FIFA. “Hij heeft de sport volledig meegetrokken in deze diepe mondiale crisis.”

Mossou beschuldigt Infantino ervan ‘de onpartijdige en verbindende rol van voetbal te grabbel te hebben gegooid’. “De integriteit en reputatie van de grootste sport ter wereld zijn zelden zo flagrant geschonden.” De verslaggever stelt dat het voor de KNVB ‘onmogelijk’ is om dit langer te negeren, maar benadrukt dat Nederland het niet alleen kan. “Het zal allianties moeten sluiten tot ver buiten Europa, maar bondsvoorzitter en UEFA-bestuurder Frank Paauw weet wat hem te doen staat richting de FIFA-presidentsverkiezingen van volgend jaar. Slimme, maar keiharde oppositie tegen deze Zwitserse trekpop hoort topprioriteit te zijn, zowel in woord als gebaar.”