Real Madrid heeft zaterdagavond met ruime cijfers afgerekend met laagvlieger Elche. In het eigen Bernabéu was De Koninklijke met 4-1 te sterk, waarbij vlak voor tijd opzien baarde door van een meter of vijftien voor de middenlijn de laatste goal te maken.

Real wilde na de eclatante 3-0 tegen Manchester City, midweeks in de achtste finales van de Champions League, geen punten morsen in de titelstrijd met FC Barcelona. De aartsrivaal uit Catalonië nam de afgelopen weken een voorsprong van vier punten en neemt het zondag in eigen huis op tegen Sevilla.

Antonio Rüdiger zette Real vijf minuten voor rust op voorsprong, door de rebound van een vrije trap van Federico Valverde binnen te schieten. Diezelfde Valverde - tegen City goed voor een hattrick - onderstreepte zijn topvorm door even later met een heerlijk schot in de kruising de ruststand op 2-0 te bepalen.

Na rust wist ook Dean Huijsen op het scoreformulier te komen. Geheel vrijstaand kopte hij na ruim een uur spelen de 3-0 tegen de touwen. De bezoekers redden vlak voor tijd de eer, toen Real-invaller Manuel Ángel met een eigen doelpunt voor de eretreffer zorgde. Het hoogtepunt van de avond moest toen echter nog komen.

Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd kreeg een andere invaller, Güler, de bal aangespeeld op eigen helft. De Turkse technicus zag Elche-doelman Matias Dituro ver voor zijn doel staan en aarzelde geen moment. Ver voor de middenlijn lanceerde hij een vuurpijl waar de terug sprintende keeper nooit bij kon: 4-1.