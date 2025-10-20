PowNed moet het programma Nog Eén Keer Fit niet meer uitzenden, zo stelt Tina Nijkamp op Instagram. In de serie gaan Wesley Sneijder, Wim Kieft en Royston Drenthe de strijd aan tegen overtollige kilo’s. Nu laatstgenoemde afgelopen week is getroffen door een herseninfarct, is het volgens Nijkamp ‘totaal ongepast’ de serie uit te zenden.

Drenthe (38) is vrijdag getroffen door een herseninfarct, zo maakte FC de Rebellen zondagmiddag bekend op Instagram. De oud-voetballer ligt op dit moment in het ziekenhuis en wordt daar goed verzorgd. De familie van Drenthe heeft gevraagd om rust en privacy in deze tijd, zodat hij in alle rust aan zijn herstel kan werken.

De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid heeft de afgelopen periode meegedaan aan de opnames van Nog Eén Keer Fit. In de vierdelige serie van PowNed gingen Drenthe, Sneijder en Kieft de strijd aan tegen kilo’s met fitnessoefeningen en gezondere voeding. Door complicaties na een knieoperatie heeft Kieft het traject moeten staken. Nog Eén Keer Fit zou eigenlijk vanaf zondag te zien zijn, maar door de verkiezingsquiz Kiespijn werd dit verplaatst naar 30 november.

Op Instagram vraagt Nijkamp zich af of het programma, gepresenteerd door Rutger Castricum, nog wel doorgaat. “PowNed zal moeten bedenken of ze de serie Nog Eén Keer Fit wel willen uitzenden”, schrijft de televisiedeskundige. Nijkamp denkt zelf dat de zender er verstandig aan doet om de serie te schrappen. “Het voelt totaal ongepast, alleen al vanwege het thema van de show. Ik zou het als zenderbaas in ieder geval niet doen.” De kijkcijferexpert heeft PowNed om een reactie gevraagd, maar de omroep laat weten nog geen beslissing te hebben genomen over de serie.

