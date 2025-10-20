Live voetbal

Anco Jansen: 'Lauritsen beste kopper van de Eredivisie na vertrek Luuk de Jong'

ESPN-analist Anco Jansen
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
20 oktober 2025, 05:55   Bijgewerkt: 19 oktober 2025, 16:07

Tobias Lauritsen is sinds het vertrek van Luuk de Jong de beste kopper van de Eredivisie. Dat stelt Anco Jansen althans tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam, waarin Lauritsen - uiteraard met het hoofd - voor de 0-1 tekende.

De Jong liet PSV afgelopen zomer achter zich om zijn loopbaan uiteindelijk voort te zetten bij FC Porto. Zijn reputatie als kopspecialist is onbetwist. Zo mocht De Jongs voormalig Barcelona-ploeggenoot Pedri in 2024 de 'beste Barcelona-speler ooit' samenstellen. Na het linkerbeen van Lionel Messi en het voetbalbrein van Xavi hoefde de Spanjaard niet te twijfelen over de beste kopper in de clubhistorie: "Luuk."

Artikel gaat verder onder video

Nu De Jong in Portugal speelt is de officieuze titel van beste Eredivisiekopper vacant, maar Jansen weet wel wie hem verdient. "Hoe Resink Lauritsen verdedigt...", verzucht de oud-voetballer als de 0-1 bij Groningen - Sparta vertoond wordt in de rustanalyse bij ESPN. "Lauritsen is de beste kopper van, misschien wel, de Eredivisie, nu Luuk de Jong er niet meer is", aldus Jansen.

De 1.96 meter lange Lauritsen staat sinds het seizoen 2022/23 onder contract bij Sparta en tekende zondagmiddag in de Euroborg voor zijn 43ste doelpunt in het rood en wit van de Rotterdamse club - en tegelijkertijd óók voor een Eredivisierecord. Van die 43 maakte de Noor er twaalf met het hoofd.

Lauritsen viert de 0-1 bij Groningen - Sparta
© Imago

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Theo Janssen: 'Ik vind Heitinga de minst schuldige van wat er nu gebeurt bij Ajax'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Jack van Gelder in De Oranjezomer

Jack van Gelder keek vol verbazing naar Ajax: 'Dit was natuurlijk rood voor Weghorst'

  • Gisteren, 22:26
  • Gisteren, 22:26
Bas Sibum Heracles Almelo

Heracles Almelo is duidelijk na wanprestatie: Bas Sibum mag blijven

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Sparta

FC Groningen
0 - 2
Sparta Rotterdam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Tobias Lauritsen

Tobias Lauritsen
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 28 jaar (30 aug. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
9
5
2024/2025
Sparta
33
10
2023/2024
Sparta
32
13
2022/2023
Sparta
38
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Utrecht
9
7
13
9
Fortuna
9
0
13
10
Sparta
9
-9
13
11
Heerenveen
9
0
12
12
Go Ahead
9
-1
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel