is sinds het vertrek van de beste kopper van de Eredivisie. Dat stelt Anco Jansen althans tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam, waarin Lauritsen - uiteraard met het hoofd - voor de 0-1 tekende.

De Jong liet PSV afgelopen zomer achter zich om zijn loopbaan uiteindelijk voort te zetten bij FC Porto. Zijn reputatie als kopspecialist is onbetwist. Zo mocht De Jongs voormalig Barcelona-ploeggenoot Pedri in 2024 de 'beste Barcelona-speler ooit' samenstellen. Na het linkerbeen van Lionel Messi en het voetbalbrein van Xavi hoefde de Spanjaard niet te twijfelen over de beste kopper in de clubhistorie: "Luuk."

Artikel gaat verder onder video

Nu De Jong in Portugal speelt is de officieuze titel van beste Eredivisiekopper vacant, maar Jansen weet wel wie hem verdient. "Hoe Resink Lauritsen verdedigt...", verzucht de oud-voetballer als de 0-1 bij Groningen - Sparta vertoond wordt in de rustanalyse bij ESPN. "Lauritsen is de beste kopper van, misschien wel, de Eredivisie, nu Luuk de Jong er niet meer is", aldus Jansen.

De 1.96 meter lange Lauritsen staat sinds het seizoen 2022/23 onder contract bij Sparta en tekende zondagmiddag in de Euroborg voor zijn 43ste doelpunt in het rood en wit van de Rotterdamse club - en tegelijkertijd óók voor een Eredivisierecord. Van die 43 maakte de Noor er twaalf met het hoofd.