Sneijder, Drenthe en Kieft te zien in nieuw realityprogramma

Wesley Sneijder, Royston Drenthe en Wim Kieft doen mee aan het nieuwe televisieprogramma Nog één keer fit. De oud-topvoetballers gaan vanaf oktober samen de strijd aan.

Hoewel alle drie de oud-voetballers regelmatig te zien zijn als analisten bij de verschillende zenders, nam Kieft tot de afgelopen week ook nog deel aan het RTL 4-programma Het perfecte plaatje op reis. In Italië strijden BN’ers om wie de beste fotograaf is, maar Kieft viel in de laatste uitzending af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kieft en Van der Gijp gaan stuk om analist: 'Dat zie je Gullit en Beckham niet doen'

Vanaf 19 oktober start alweer het volgende realtityprogramma waaraan de 62-jarige Amsterdammer meedoet. Ook Sneijder (41) en Drenthe (38) zullen te zien zijn in Nog één keer fit bij PowNed op NPO 3. De presentatierol wordt vervuld door Rutger Castricum, die vaste tafelgast is bij De Oranjezomer.

In het programma zullen de oud-profs onder begeleiding van een heel team aan trainers, deskundigen en topsporters drie maanden lang proberen om weer zo fit te worden als tijdens hun voetbalcarrières. De opnames zijn inmiddels gestart.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 'Wilfred Genee moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden' 🔗

👉 Gordon reageert bij Vandaag Inside op plagerijen: ‘Gaat onder je huid zitten’ 🔗

👉 Johan Derksen doet onthulling over financiën van Jan Boskamp 🔗

👉 De chique vakantie van René en Minouche van der Gijp: 'Even geen stikstof' 🔗