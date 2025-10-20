Live voetbal

Britse pers spreekt van crisis voor Slot: ‘Niet de aanval, maar de verdediging is zijn grootste probleem’

Arne Slot in gesprek met de vierde man
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 10:34

Arne Slot zit midden in de eerste crisis in zijn trainersloopbaan, zo ziet de Britse pers. Het Liverpool van de Nederlander verloor in eigen huis met 1-2 van Manchester United, waardoor de regerend kampioen van Engeland nu vier duels op rij heeft verloren.

Liverpool ging zondag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Manchester United, waardoor Slot nu vier duels op rij heeft verloren in alle competities. De Liverpool Echo stelt dat de nederlagen tegen Crystal Palace, Galatasaray en Chelsea voor de interlandperiode slechts het teken waren van een slechte week. “Maar het moment dat de Manchester United-spelers de eerste zege op Anfield in negen jaar konden vieren met de fans, werd het een crisis”, stelt de lokale krant.

This Is Anfield beoordeelt Slot met een 4 voor het duel met Manchester United. “Voor de eerste keer staat Slot onder echte druk na vier opeenvolgende nederlagen. Voor Liverpool is dat een crisis.” De keuze van de trainer om Alexis Mac Allister de voorkeur te geven boven Florian Wirtz noemt de site ‘verbijsterend’. “De eerste 45 minuten waren alarmerend, vooral gezien hoe kwetsbaar The Reds achterin waren.” Dat Slot het na de rust omzette naar een 4-2-4-opstelling, wordt omschreven als een ‘paniektactiek’. “Slot krijgt nu terecht veel kritiek na een nederlaag tegen een matig United en hij zal nu met een goede reactie moeten komen.”

Waar Liverpool aanvallend niet in staat is om de kansen te benutten, is dat volgens The Guardian niet het grootste pijnpunt voor Slot. “Zijn verdedigende fundering is verdampt”, klinkt het. De trainer gaf na afloop aan dat het onmogelijk zou moeten zijn om een wedstrijd te verliezen waarin je zo veel kansen creëert. “Maar het is niet onmogelijk met een verdediging in deze vorm, zo bewezen Crystal Palace, Chelsea en nu United.”

