Roy Keane vindt dat Virgil van Dijk na nederlaag van Liverpool naar zichzelf moet kijken

Virgil van Dijk betreurt de 2-1 nederlaag van Liverpool bij Chelsea
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
20 oktober 2025, 07:25

Roy Keane is niet zo enthousiast over Virgil van Dijk. De kritische analist van Sky Sports stelt dat de aanvoerder van Liverpool in de spiegel moet kijken naar zijn eigen prestaties.

Dat vertelt Keane na afloop van de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United (1-2). Van Dijk liet na afloop van de wedstrijd tegen The Red Devils weten dat Liverpool 'veel te gehaast' had gevoetbald en 'een slordige tweede goal' moest incasseren. Keane kon dat niet zo waarderen.

"Begin altijd met de man in de spiegel", zegt de oud-speler van Manchester United na afloop van de wedstrijd tussen de twee aartsrivalen. "Als centrale verdediger en leider van het team moet je jezelf afvragen: help ik mijn team echt? Vooral als er nieuwe spelers bijkomen en er ineens veel doelpunten tegen vallen."

Keane ziet dat de druk toeneemt bij de spelers van Liverpool. Ook bij Van Dijk: “Na drie nederlagen slaan de twijfels toe. Spelers gaan dingen forceren, maken slordige keuzes en dat kost uiteindelijk punten.”

Bekijk hieronder de beelden:

Liverpool - Man Utd

Liverpool
1 - 2
Manchester United
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
