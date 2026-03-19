LIVE Conference League | Droomstart voor AZ: Jensen zorgt voor vroege voorsprong

AZ gaat donderdagavond op bezoek bij het Sparta Praag van Brian Priske in de return van de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders waren in het heenduel veruit de betere partij, maar misten de nodige kansen. Daardoor reist AZ slechts met een 2-1 voorsprong af naar Praag. Het duel in de epet ARENA gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Conference League: Sparta Praag - AZ Sorteer op: Laatste Oudste 23' Een scrimmage voor het doel van AZ (0-1) Uit de hoekschop blijft de bal hangen voor het doel van AZ. Uchenna kan uithalen, maar schiet van dichtbij vol tegen het hoofd van Kairinen aan. Daardoor vliegt de bal niet de verre hoek in. 22' Gevaarlijke vrije trap Sparta (0-1) Sparta krijgt een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. De bal wordt gevaarlijk ingesneden, maar Zoet kan net voorkomen dat een tegenstander binnen kan lopen. 15' Parrott van afstand (0-1) Na een dribbel vanaf eigen helft probeert Parrott het van grote afstand. De bal wordt onderweg aangeraakt en gaat dus naast. ⚽ 8' Jensen zet AZ op voorsprong na ruim twee minuten onafgebroken balbezit (0-1) BREAKING Na minutenlang balbezit versnelt AZ het spel ineens en kan Jensen het strafschopgebied in en uithalen. De buitenspeler plaatst de bal precies buiten het bereik van de doelman in het zijnet en schiet de Alkmaarders op voorsprong. 1-3 over twee wedstrijden. Voorafgaand aan het doelpunt had AZ maar liefst twee minuten en zes seconden onafgebroken de bal. 2' Gevaarlijke lage voorzet Sparta (0-0) Mercado gaat diep en kan over de grond voorgeven, maar voor het echt gevaarlijk kan worden kan Goes de bal bij de eerste paal wegwerken. 1' We zijn begonnen in Praag (0-0) Sparta Praag heeft afgetrapt. De spelers komen het veld op Daar komen de spelers, dus we staan op het punt om te beginnen. AZ verdedigt vanavond een 2-1 voorsprong die vorige week werd geboekt in Alkmaar. Echteld verwacht hoge druk van Sparta Praag Echteld verwacht dat Sparta Praag vanaf de eerste minuut alles op alles gaat zetten om de stand over twee duels zo snel mogelijk gelijk te trekken, zo geeft hij aan bij Ziggo Sport. "Ik denk dat ze gelijk starten [met aanvallen]. Dat ze de boel onder druk willen zetten en het publiek erachter willen krijgen", begint de AZ-trainer. "Op die manier willen ze ons onder druk krijgen en fouten laten maken, zodat zij kunnen aanvallen." De namen van Sparta Praag Brian Priske heeft bij Sparta Praag gekozen voor de volgende elf: Surovcik; Sonne, Uchenna, Zeleny, Kaderábek; Sochurek, Kairinen, Irving; Kuchta, Mercado; Vojta. Echteld voert vier wijzigingen door bij AZ AZ zal tegen Sparta Praag met vier wijzigingen aantreden ten opzichte van afgelopen weekend tegen Heracles Almelo. Jeroen Zoet keert terug onder de lat, waardoor Hobie Verhulst weer op de bank plaatsneemt. Verder komen Denso Kasius, Alexandre Penetra en Isak Jensen in de ploeg voor Elijah Dijkstra, Billy van Duijl en Weslley Patati. Zoet; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Koopmeiners, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal. AZ niet met volledig fitte spelersgroep AZ is niet met een volledig fitte selectie afgereisd. Rome-Jayden Owusu-Oduro en Jizz Hornkamp zijn achtergebleven in Nederland. Ro-Zangelo Daal is wel weer fit. Welkom in het liveverslag Goedenavond en welkom in het liveverslag van de wedstrijd tussen Sparta Praag en AZ! Over iets meer dan een uur wordt afgetrapt in de Tsjechische hoofdstad. AZ verdedigt een 2-1 voorsprong.