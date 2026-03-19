FIFA hakt knoop door: Israël niet uitgesloten, wel boete

19 maart 2026, 19:46   Bijgewerkt: 21:12
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert is Brand Owner van FCUpdate en al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De FIFA heeft besloten geen sancties op te leggen aan Israël, ondanks een officieel verzoek van de Palestijnse voetbalbond en toenemende internationale druk. Dat blijkt uit de uitkomsten van een intern onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de FIFA Council.

De kwestie draait om Israëlische clubs die actief zouden zijn op Palestijns grondgebied, een onderwerp dat al langer onder een vergrootglas ligt binnen de internationale voetbalpolitiek. De FIFA kiest ervoor om geen disciplinaire maatregelen te nemen en onderbouwt dat besluit nadrukkelijk juridisch.

Geen actie door ‘complexe juridische status’

Volgens de FIFA is de kern van het besluit terug te voeren op de juridische status van de Westelijke Jordaanoever. Die wordt door de wereldvoetbalbond omschreven als 'onopgelost en uiterst complex' binnen het internationale recht.

Daarom concludeerde de Governance, Audit and Compliance Committee (GACC), het onafhankelijke orgaan dat het onderzoek uitvoerde, dat er onvoldoende grond is om in te grijpen. In de interpretatie van de FIFA-statuten ontbreekt een duidelijke juridische basis om Israëlische clubs of de nationale bond te sanctioneren.

De FIFA stelt expliciet dat het in deze context 'geen actie moet ondernemen'. In andere situaties werden landen in het verleden wel uitgesloten van internationale competities. Het meest recente voorbeeld is de uitsluiting van Rusland na het binnenvallen van Oekraïne.

In plaats van sancties zet de FIFA in op bemiddeling tussen de betrokken partijen. De wereldvoetbalbond wil het gesprek tussen de Palestijnse en Israëlische voetbalbond actief blijven faciliteren en spreekt van 'gestructureerde betrokkenheid'.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino benadrukt in bredere zin dat voetbal volgens hem een verbindende rol moet spelen in tijden van geopolitieke spanningen. “FIFA kan geopolitieke conflicten niet oplossen, maar we zetten ons in om via voetbal bruggen te bouwen en vrede te bevorderen”, zei hij.

Internationale druk nam juist toe

De druk op sancties voor Israël nam juist toe. In september 2025 riepen meerdere VN-experts de FIFA en UEFA nog op om Israël te schorsen voor internationale competities.

Volgens deze experts is er sprake van ernstige mensenrechtenschendingen in de bezette Palestijnse gebieden, en zouden sportorganisaties niet 'de indruk mogen wekken dat alles business as usual is'. Daarbij werd expliciet verwezen naar eerdere gevallen waarin landen om politieke redenen werden uitgesloten.

Tegelijk benadrukten de VN-experts dat eventuele maatregelen zich moeten richten op de staat Israël en niet op individuele spelers.

Wel boete voor voetbalbond

Hoewel de FIFA geen sportieve sancties oplegt aan Israël op internationaal niveau, is de Israëlische voetbalbond wél bestraft in een andere kwestie. De wereldvoetbalbond heeft de bond een boete van ruim 163.000 euro opgelegd vanwege racistisch gedrag van supporters van Beitar Jeruzalem. Volgens de tuchtcommissie heeft de bond onvoldoende ingegrepen, ondanks herhaalde signalen over supporters die onder meer Arabische spelers uitscholden en discriminerende leuzen scandeerden.

peterdejong1983
peterdejong1983
Wie had er anders verwacht van degene die er tot aan de elleboog inzit bij de FLOTUS

