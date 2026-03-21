Dubieuze scheidsrechtersaanstelling wekt verbazing bij Cambuur: 'Dit kan niet'

21 maart 2026, 11:02
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Henk de Jong heeft na de spectaculaire nederlaag van SC Cambuur tegen Jong AZ (3-4) bij ESPN uitgehaald naar de arbitrage. De oefenmeester van de Leeuwarders was na afloop van het duel op vrijdagavond niet te spreken over het optreden van de uit Friesland afkomstige scheidsrechter Wouter Wiersma. Volgens De Jong is de arbiter niet geschikt om wedstrijden van dit kaliber in het Kooi Stadion in goede banen te leiden.

Cambuur verloor vrijdagavond op spektaculaire wijze van Jong AZ, al had de 3-3 - een strafschop van Yoël van den Ban - absoluut niet mogen tellen. De speler van de Alkmaarse beloftenploeg gleed uit bij het nemen van de penalty en raakte de bal twee keer, wat duidelijk te zien was. Wiersma besloot om de strafschop niét opnieuw te laten nemen. In de blessuretijd ging Jong AZ zelfs met de overwinning aan de haal dankzij een treffer van supertalent Bendegúz Kovács.

De Jong zette grote vraagtekens bij de aanstelling van de Friese arbiter Wiersma voor deze wedstrijd. Hij stak zijn onvrede over de keuze van de KNVB niet onder stoelen of banken. "Mark Diemers wordt onderuit getrokken, maar daar krijgen zij geen gele kaarten. Dat mag niet, daar moet je maar eens over nadenken. En dat gaat zo de hele wedstrijd door, maar dat weet ik van tevoren al. Ik zie die naam en dan weet ik het van tevoren al", sprak een getergde De Jong na afloop.

Twijfels over de bekwaamheid van Wiersma

Die twijfels komen met name uit het feit dat Wiersma afkomstig is uit Surhuisterveen, dat op zo'n 25 minuten van Leeuwarden ligt. "Deze scheidsrechter is een hele beste man, maar moet niet fluiten hier in dit stadion. Ik zeg niet dat hij bewust tegen ons fluit, maar hij is gewoon niet capabel om hier te fluiten. Dat kan niet in dit stadion", aldus de trainer.

De Jong steekt de hand desalniettemin in eigen boezem: "Wij verliezen, omdat we zelf veel kansen missen en vier goals weggeven. Dat mag nooit gebeuren, maar het gebeurt wel. Maar de arbitrage is wel bepalend."

Als je al niet capabel bent om in Leeuwarden te fluiten dan kan je beter je fluit aan de wilgen hangen

Cambuur - Jong AZ

SC Cambuur
3 - 4
Jong AZ
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
32
41
74
2
Cambuur
32
29
70
3
De Graafschap
31
9
52
4
Almere
33
15
52
5
Willem II
31
7
50

