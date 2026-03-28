'Cambuur in gesprek met twee potentiële opvolgers voor Henk de Jong'

SC Cambuur heeft in de zoektocht naar een opvolger voor hoofdtrainer Henk de Jong contact met in ieder geval twee kandidaten, zo meldt het account WFCGRONINGEN op X. Zowel Johan Plat als Jan Sierksma zou als 'interessante' optie gelden voor de kersverse promovendus.

De Jong leidde Cambuur vorige week definitief terug naar de Eredivisie, door uit met FC Emmen met 2-4 te winnen. Daags na het promotiefeest maakte de club bekend dat de 61-jarige trainer volgend seizoen niet meer als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten. De Jong verlengde wel zijn contract met maar liefst vier jaar, maar gaat verder in de rol van assistent. Cambuur moet derhalve op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. In de zoektocht naar een vervanger zou Cambuur inmiddels contact hebben met zowel Plat (39) als Sierksma (41). De promovendus zou beide trainers als 'interessant' zien, zo meldt bovengenoemd account.

Plat speelde als spits het grootste deel van zijn loopbaan in de Keuken Kampioen Divisie, bij clubs als Telstar, Roda JC en FC Dordrecht. Daarna rolde hij het trainersvak in, zowel bij PEC Zwolle als bij het Spaanse Castellón werkte hij als assistent van Dick Schreuder, die dit seizoen grote indruk maakt als trainer van N.E.C. Na het vertrek van Schreuder, in januari 2025, stond Plat vervolgens zélf driekwart jaar als hoofdtrainer voor de groep bij de Spaanse tweedeklasser. Plat verliet Castellón in september vorig jaar en is dus beschikbaar voor een nieuwe klus.

In tegenstelling tot Plat heeft de twee jaar oudere Sierksma wél een verleden bij Cambuur. De in Dokkum geboren trainer werkte van 2014 tot 2018 in de jeugdopleiding van de club, om vervolgens over te stappen naar AZ. Daar maakte hij grote indruk als trainer van het elftal dat in 2023 de prestigieuze UEFA Youth League wist te winnen. Sinds januari 2024 is Sierksma betrokken bij het eerste elftal, als assistent van achtereenvolgens Maarten Martens en nu Lee-Roy Echteld.