Aderlating én recordtransfer voor Cambuur: smaakmaker Sjöstrand per direct naar Malmö

25 maart 2026, 21:38
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

SC Cambuur neemt per direct afscheid van buitenspeler Oscar Sjöstrand, zo maakt de kersverse promovendus woensdagavond bekend. De 21-jarige Zweedse aanvaller vertrekt per direct naar Malmö FF in zijn vaderland, die club maakt een recordbedrag over om Sjöstrand over te nemen.

Sjöstrand kwam afgelopen zomer voor een kleine vijf ton van Sandvikens IF naar Cambuur. Al snel ontpopte hij zich tot een van de smaakmakers in het elftal van trainer Henk de Jong. In 32 competitiewedstrijden voor Cambuur was Sjöstrand dit seizoen goed voor tien doelpunten en zeven assists. Gisteren (dinsdag) verzekerde de club zich definitief van promotie naar de Eredivisie. De aanvaller ontbrak in het beslissende duel bij FC Emmen (2-4 winst) echter al in verband met zijn aankomende transfer.

Bij Cambuur had Sjöstrand nog een contract tot medio 2028 - met een optie voor nóg een extra seizoen. Malmö betaalt een 'recordbedrag' om de verbintenis van de aanvaller af te kopen, zo schrijf Cambuur op de clubsite. Voor zover bekend was Benjamin Pauwels tot voor kort de speler die Cambuur het hoogste transferbedrag ooit opleverde. De Belgische aanvaller vertrok afgelopen zomer voor 1,3 miljoen euro naar het Spaanse Leganés.

"Dit is een prachtige transfer voor zowel Oscar als SC Cambuur”, laat technisch manager Lars Lambooij van Cambuur weten in een eerste reactie. “Iedereen heeft kunnen zien dat Oscar zich het afgelopen jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Daar staan we als club voor: getalenteerde spelers aantrekken, opleiden en vervolgens de volgende stap in hun carrière laten maken. We zijn ontzettend trots op Oscar en wensen hem veel succes in het volgende hoofdstuk van zijn loopbaan", besluit Lambooij.

O. Sjöstrand

SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 21 jaar (8 nov. 2004)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
32
10
2025
Sandviken
14
2
2024
Sandviken
13
1
2024
Sollentuna
15
2

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
33
42
77
2
Cambuur
33
31
73
3
Willem II
32
12
53
4
De Graafschap
32
8
52
5
Almere
33
15
52

