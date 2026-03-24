Cambuur speelt Emmen weg en promoveert naar Eredivisie

24 maart 2026, 21:49   Bijgewerkt: 22:09
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata.

Het is Cambuur dit keer wel gelukt: vorige week vrijdag ging het promotieduel met Jong AZ nog verloren, dit keer is het wel raak. FC Emmen werd met ruime cijfers verslagen (2-4).

Cambuur hoort dit seizoen samen met ADO tot de ploegen die de Keuken Kampioen Divisie ver ontstijgen. Vorige week was het al feest in Den Haag, toen Jong FC Utrecht met 1-0 werd verslagen.

Deze week is het feest in Leeuwarden: FC Emmen werd in eigen huis op een ruime nederlaag getrakteerd. Na 23 minuten leek de promotie al zeker voor Cambuur: Ichem Ferrah en Fabian Kvam (2x) zetten een 0-3 tussenstand op het scorebord. KKD-topscorer Romano Postema deed nog wel iets terug voor rust, waardoor het bij de thee 1-3 stond.

Niet lang na de drinkpauze maakte Ferrah echter zijn tweede en had Cambuur weer een enorm grote marge te pakken. Dat Freddy Quispel in de slotfase nog iets terugdeed, mocht de pret niet deren.

De geelblauwen kunnen door deze overwinning niet meer worden ingehaald door de nummer drie, Willem II. Hierdoor speelt het volgend seizoen, voor het eerst sinds 2022/23 weer in de Eredivisie.

