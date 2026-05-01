Kraay ziet enorme gemiste kans voor Feyenoord: ‘Beter dan Borges, Diarra en Sauer’

Hans Kraay jr. is lovend over de ontwikkeling van . De analist hoopt van harte dat het 'KKD Talent van het Jaar' behouden blijft voor de Nederlandse velden. Tegelijkertijd baalt Kraay stevig van het recente vertrek van zijn collega Oskar Sjöstrand bij SC Cambuur. Volgens de oud-voetballer was de Zweedse vleugelaanvaller een uitstekende versterking geweest voor de Nederlandse top.

In gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate gaat Kraay in op de vergelijking tussen Ferrah en Hadj-Moussa die door de media en Henk de Jong gemaakt werd. Ferrah kende een uitstekend seizoen in Leeuwarden, waar hij met twaalf doelpunten een groot aandeel had in de promotie naar de Eredivisie. Hoewel Kraay de kwaliteiten van de twintigjarige huurling van Lille OSC erkent, ziet hij bij Hadj Moussa net iets meer meedogenloosheid. "Hadj Moussa heeft net een iets venijnigere kap", stelt Kraay. "Die vind ik nog wel een stukje verder, een stukje brutaler."

Toch ziet de analist duidelijke overeenkomsten tussen de twee smaakmakers op de flanken. Kraay geniet van de directe speelstijl van Ferrah, die dit seizoen een ware plaag was voor de verdedigers in de Keuken Kampioen Divisie. "Hij komt op je af en je weet dat hij binnendoor over je rechterbeen gaat en dan stuurt hij hem vaak in de verre hoek", analyseert Kraay. "Een geweldige speler." Het huurcontract wat de jonge aanvaller loopt af, wat betekent dat hij in principe terugkeert bij zijn club in Frankrijk. Toch is er een kans dat hij komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is, aangezien eerder bekend werd dat uitgerekend Feyenoord hem op de korrel heeft.

Sjöstrand maakte in maart de overstap naar het Zweedse Malmö FF, dat een recordbedrag van circa twee miljoen euro voor hem neerlegde. Kraay vindt het een gemiste kans voor de Nederlandse topclubs. "Ik vond het sowieso al ongelooflijk jammer dat Oskar Sjöstrand, die aan de andere kant bij Cambuur linksbuiten speelde, naar Malmö ging", aldus de analist. Kraay is van mening dat de Zweed in Rotterdam-Zuid absoluut niet had misstaan en plaatst hem kwalitatief boven een aantal huidige opties in de selectie. "Die had ik heel graag bij bijvoorbeeld Feyenoord gezien. Sjöstrand is echt beter dan Borges. Die is zelfs beter dan Sauer. En die is ook beter dan Diarra", klinkt het stellig uit de mond van de oud-voetballer.