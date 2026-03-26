Live voetbal

Marciano Vink ziet in Pascal Bosschaart de ideale trainer voor Cambuur

26 maart 2026, 07:48
Marciano Vink ziet in Pascal Bosschaart de ideale trainer voor Cambuur
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Marciano Vink denkt dat Pascal Bosschaart een goede kanshebber is om de nieuwe trainer van SC Cambuur te worden. Volgens de analist ligt een samenwerking voor de hand, nu Henk de Jong heeft aangegeven verder te willen gaan als assistent-trainer in Leeuwarden.

Vink besprak dit in het programma Voetbalpraat van ESPN. Hij ziet in Bosschaart de perfecte kandidaat voor de promovendus. Wanneer verslaggever Milan van Dongen meldt dat Bosschaart na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, weet Vink het zeker: "Dan is het een done deal. Absoluut."

Artikel gaat verder onder video

Cambuur moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, aangezien Henk de Jong heeft besloten een stap terug te doen. Hij wil als assistent-trainer verdergaan om meer tijd te hebben voor zijn privéleven. Vink plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Doet een assistent qua uren zoveel minder? Die doen volgens mij precies hetzelfde. Ik snap het niet helemaal."

Mocht Bosschaart de opvolger van De Jong worden, dan is hij geen onbekende voor het Cambuur-icoon. Bosschaart was tussen 2019 en 2022 namelijk al actief voor de club uit Leeuwarden. De huidige coach van Jong Feyenoord moet alleen zijn papieren nog halen; in december is hij toegelaten tot de UEFA Pro-cursus.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • zo 22 maart, 17:34
  • 22 mrt. 17:34
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Emmen - Cambuur

FC Emmen
2 - 4
SC Cambuur
Gespeeld op 24 mrt. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Pascal Bosschaart

Pascal Bosschaart
Feyenoord Rotterdam Under 19
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (28 feb. 1980)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws