Marciano Vink denkt dat Pascal Bosschaart een goede kanshebber is om de nieuwe trainer van SC Cambuur te worden. Volgens de analist ligt een samenwerking voor de hand, nu Henk de Jong heeft aangegeven verder te willen gaan als assistent-trainer in Leeuwarden.

Vink besprak dit in het programma Voetbalpraat van ESPN. Hij ziet in Bosschaart de perfecte kandidaat voor de promovendus. Wanneer verslaggever Milan van Dongen meldt dat Bosschaart na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, weet Vink het zeker: "Dan is het een done deal. Absoluut."

Cambuur moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, aangezien Henk de Jong heeft besloten een stap terug te doen. Hij wil als assistent-trainer verdergaan om meer tijd te hebben voor zijn privéleven. Vink plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Doet een assistent qua uren zoveel minder? Die doen volgens mij precies hetzelfde. Ik snap het niet helemaal."

Mocht Bosschaart de opvolger van De Jong worden, dan is hij geen onbekende voor het Cambuur-icoon. Bosschaart was tussen 2019 en 2022 namelijk al actief voor de club uit Leeuwarden. De huidige coach van Jong Feyenoord moet alleen zijn papieren nog halen; in december is hij toegelaten tot de UEFA Pro-cursus.