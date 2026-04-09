Schandaal bij Barça - Atléti? Arbitrage mist overduidelijke penalty

9 april 2026, 09:32
FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick in de wedstrijd tegen Internazionale
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Barcelona lijkt woensdagavond, tegen Atlético Madrid (0-2), ernstig te zijn benadeeld door de arbitrage. Op beelden is te zien dat Atlético-verdediger Marc Pubill overduidelijk hands maakt in het strafschopgebied, maar zowel scheidsrechter István Kovács als videoscheidsrechter Christian Dingert wuifden het moment weg.

Barcelona leed woensdag een pijnlijke nederlaag in de kwartfinale van de Champions League, waardoor uitschakeling dreigt. Vlak voor rust ging het mis voor de Catalanen, toen Pau Cubarsí een directe rode kaart pakte. Vervolgens sloeg Atlético direct toe via Julián Álvarez: 0-1.

Ook vlak na rust ontstond een zeer ongelukkig moment voor Barcelona. Atlético-keeper Juan Musso nam een doeltrap en speelde de bal richting Pubill, waarna de verdediger de bal nogmaals klaarlegde met de hand. Het spel werd vervolgens hervat, terwijl er overduidelijk sprake was van hands. Meerdere Barcelona-spelers klaagden direct bij de officials, maar die grepen niet in.

Opvallend is dat dit voorval zich in 2024 ook al voordeed bij een Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa. Destijds kende scheidsrechter Tobias Stieler wél een penalty toe aan de Belgen.

Barça-trainer Hansi Flick voelde zich na afloop bestolen: “Ik snap niet waarom de VAR niet ingrijpt. Het is normaal dat er fouten gemaakt worden, maar in dit soort situaties: waarom hebben we dan VAR nodig? Het zou een penalty moeten zijn en een tweede gele of rode kaart. De VAR was nogal partijdig, in het voordeel van Atlético. Het was een Duitse scheidsrechter, nou: dankjewel Duitsland. Ik snap niet wat er gebeurt bij dit moment. Voor mij is dat een tweede gele kaart en ook een penalty”, haalde de oefenmeester uit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Barcelona - Atlético

Barcelona
0 - 2
Atlético Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

