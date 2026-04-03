'Italië-schlemiel Bastoni wil naar Barcelona, Inter verlangt 60 miljoen euro'

3 april 2026, 08:38
Alessandro Bastoni in het shirt van Italië met het logo van FC Barcelona
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Alessandro Bastoni heeft zijn zinnen gezet op een zomerse transfer naar FC Barcelona, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto. De 26-jarige verdediger van Internazionale was eerder deze week de schlemiel bij de nationale ploeg van Italië, dat in de play-offwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina voor de derde keer op rij naast een WK-ticket greep.

De Italianen kwamen in het allesbeslissende duel nog wel op een 0-1 voorsprong, door een vroege treffer van Moise Kean. Vlak voor rust haalde Bastoni echter een doorgebroken tegenstander onderuit, wat de verdediger op een directe rode kaart kwam te staan. In ondertal hield Italië vervolgens lang stand, maar tien minuten voor tijd tekende Haris Tabakovic toch voor de 1-1. In de verlenging werd niet meer gescoord, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Francesco Pio Esposito en Bryan Cristante misten namens Italië vanaf elf meter, omdat Bosnië-Herzegovina vier keer raak schoot was het pleit beslecht en ontbreekt Italië na 2018 en 2022 ook in 2026 op de eindronde van het WK.

Inter-icoon Guiseppe Bergomi liet al weten dat Bastoni wat hem betreft 'voor zijn eigen veiligheid' beter uit Italië kan vertrekken. "We zouden een buitengewoon talent verliezen, een van de beste verdedigers in het moderne voetbal. Het spijt me enorm, maar ik denk dat hij voor zijn eigen bestwil op zoek moet gaan naar een club in het buitenland", aldus Bergomi. Bastoni heeft over buitenlandse belangstelling niet te klagen. Vorige week, nog voor de voor Italië fatale wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, bracht Fabrizio Romano al naar buiten dat zijn zaakwaarnemers reeds met Barcelona in gesprek zijn over de persoonlijke voorwaarden. Met Inter, waar Bastoni nog vastligt tot medio 2028, zou Barcelona echter nog niet in onderhandeling zijn.

Bij TV3 meldt Moretto nu dat Bastoni inmiddels zijn fiat heeft gegeven aan een overstap naar Barcelona, schrijft Football España. Ook Inter zou openstaan voor een vertrek van de verdediger, aldus de transferjournalist. Als Bastoni een transferverzoek zou indienen en Barcelona een bod van 60 miljoen euro plus bonussen op tafel zou leggen, dan is het volgens Moretto 'waarschijnlijk' dat de transfer plaats zal gaan vinden.

'Ajax-target mag Barcelona verlaten na komst Bastoni'

Mocht Bastoni daadwerkelijk de overstap naar Barcelona maken, dan zal dat gevolgen hebben voor twee huidige spelers van de Catalanen. Volgens de krant Sport zou de komst van de Italiaan betekenen dat de ervaren Andreas Christensen en de talentvolle Álvaro Cortés uit mogen zien naar een nieuwe werkgever. Cortés speelt momenteel voor Barcelona Atlètic, het beloftenelftal, en werd afgelopen winter nog gelinkt aan een overstap naar Ajax. Moretto schreef eind maart nog op X dat Cortés, die recent zijn contract verlengde, op interesse kan rekenen vanuit Italië, Spanje én Nederland.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ferrari412T2
137 Reacties
923 Dagen lid
509 Likes
Ferrari412T2
Als ik deze jongen was zou ik niet meer voor Italie uit willen komen als je veiligheid in het geding komt na dit debacle!

Kicker
148 Reacties
631 Dagen lid
316 Likes
Kicker
Triest dat je door je eigen fans bedreigd wordt, Bastoni is een topverdediger.

Bosnië-Herzeg. - Italië

1 - 1
Gespeeld op 31 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 26 jaar (13 apr. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
25
1
2024/2025
Inter
33
1
2023/2024
Inter
28
1
2022/2023
Inter
29
0

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
31
45
72
2
Milan
30
24
63
3
Napoli
30
16
62
4
Como
30
31
57
5
Juventus
30
23
54

