'Barcelona onderhandelt met Inter-uitblinker Bastoni'

29 maart 2026, 09:14
Inter Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Bastoni
0 reacties
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona is reeds in onderhandeling met Alessandro Bastoni, zo melden transferjournalisten als Matteo Moretto en Fabrizio Romano in de nacht van zaterdag op zondag. De 26-jarige verdediger zou komende zomer over moeten komen van Internazionale, al benadrukt Romano dat er van een akkoord tussen beide clubs nog lang geen sprake is.

Bastoni geldt bij Inter al jaren als vaste kracht in de defensie. Sinds zijn debuut, in het seizoen 2019/20, kwam de verdediger al bijna driehonderd keer in actie namens de Nerazzurri. Met Inter werd Bastoni onder meer twee keer landskampioen, ook speelde hij mee in de verloren Champions League-finales tegen Manchester City (2023) en PSG (2025).

Sinds november 2020 mag Bastoni zich bovendien international van Italië noemen. Op het gewonnen Europees Kampioenschap van 2021 kwam hij alleen in het laatste pouleduel in actie, inmiddels is hij uitgegroeid tot vaste waarde achterin. Bastoni staat inmiddels op 42 interlands en was donderdag basisspeler in het play-offduel met Noord-Ierland, dat Italië met 2-0 won. Komende dinsdag hoopt Italië zich in de finale van de play-offs tegen Bosnië en Herzegovina definitief te kwalificeren voor het WK.

Of Bastoni ná het eindtoernooi van komende zomer terugkeert bij Inter, is nog maar de vraag. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2028, maar Barcelona zit dus op het vinkentouw. Bastoni zou openstaan voor een overstap naar Barça. De Catalanen zijn volgens beide journalisten sinds enkele dagen met het kamp-Bastoni in onderhandeling over de persoonlijke voorwaarden en zijn salaris. Met Inter is Barcelona echter nog niet in gesprek, de Italianen zouden bovendien ook nog geen prijskaartje hebben bepaald. Volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt Bastoni een Estimated Transfer Value (ETV) van 73 miljoen euro.

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 26 jaar (13 apr. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
24
1
2024/2025
Inter
33
1
2023/2024
Inter
28
1
2022/2023
Inter
29
0

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
30
42
69
2
Milan
30
24
63
3
Napoli
30
16
62
4
Como
30
31
57
5
Juventus
30
23
54

