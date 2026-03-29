FC Barcelona is reeds in onderhandeling met , zo melden transferjournalisten als Matteo Moretto en Fabrizio Romano in de nacht van zaterdag op zondag. De 26-jarige verdediger zou komende zomer over moeten komen van Internazionale, al benadrukt Romano dat er van een akkoord tussen beide clubs nog lang geen sprake is.

Bastoni geldt bij Inter al jaren als vaste kracht in de defensie. Sinds zijn debuut, in het seizoen 2019/20, kwam de verdediger al bijna driehonderd keer in actie namens de Nerazzurri. Met Inter werd Bastoni onder meer twee keer landskampioen, ook speelde hij mee in de verloren Champions League-finales tegen Manchester City (2023) en PSG (2025).

Sinds november 2020 mag Bastoni zich bovendien international van Italië noemen. Op het gewonnen Europees Kampioenschap van 2021 kwam hij alleen in het laatste pouleduel in actie, inmiddels is hij uitgegroeid tot vaste waarde achterin. Bastoni staat inmiddels op 42 interlands en was donderdag basisspeler in het play-offduel met Noord-Ierland, dat Italië met 2-0 won. Komende dinsdag hoopt Italië zich in de finale van de play-offs tegen Bosnië en Herzegovina definitief te kwalificeren voor het WK.

Of Bastoni ná het eindtoernooi van komende zomer terugkeert bij Inter, is nog maar de vraag. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2028, maar Barcelona zit dus op het vinkentouw. Bastoni zou openstaan voor een overstap naar Barça. De Catalanen zijn volgens beide journalisten sinds enkele dagen met het kamp-Bastoni in onderhandeling over de persoonlijke voorwaarden en zijn salaris. Met Inter is Barcelona echter nog niet in gesprek, de Italianen zouden bovendien ook nog geen prijskaartje hebben bepaald. Volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt Bastoni een Estimated Transfer Value (ETV) van 73 miljoen euro.