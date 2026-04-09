ziet een terugkeer naar PSV in de toekomst wel zitten. De dertigjarige middenvelder van het Mexicaanse Chivas vertelt in het boek Viva Futbol van journalist Jesper Langbroek dat hij dolgraag opnieuw voor de Eindhovense club wil spelen. Guti speelde tussen 2018 en 2023 al in het Philips Stadion.

De Mexicaan heeft een rijk verleden in Eindhoven en kwam al 141 keer in actie voor PSV. Daarna keerde hij terug naar Mexico, waar hij inmiddels 36 keer uitkwam voor zijn nationale ploeg. Bij Chivas ligt hij nog tot medio 2027 vast, maar zijn hart lijkt duidelijk in Eindhoven te liggen. “Het lijkt mij geweldig om weer een aantal jaar voor PSV te spelen. Met alle ervaringen die ik nu heb, kan ik meer betekenen voor de club dan in mijn eerste periode”, zegt de middenvelder.

Gutiérrez legt uit waarom hij nog altijd van grote waarde kan zijn bij de landskampioen. “Ik ben ouder en heb ik alles meegemaakt, maar de drive om te winnen is er nog steeds. Hopelijk komt er in de komende jaren een kans om terug te keren”, aldus de Mexicaan.

De wens om terug te keren komt meerdere keren in het gesprek terug. “Ik heb daar een geweldige tijd gehad, en mijn familie ook. Ik zou heel graag terugkeren. Als de club me nodig heeft, weten ze me te vinden”, vertelt Gutiérrez.

Dit kalenderjaar 2026 blijft hij echter buiten de wedstrijdselectie van Chivas, vanwege een conflict met de clubleiding. Bij PSV won hij in zijn eerste periode bij de club twee keer de KNVB Beker en één Johan Cruijff Schaal.