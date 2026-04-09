Érick Gutiérrez staat open voor terugkeer naar PSV

9 april 2026, 12:12
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Érick Gutiérrez ziet een terugkeer naar PSV in de toekomst wel zitten. De dertigjarige middenvelder van het Mexicaanse Chivas vertelt in het boek Viva Futbol van journalist Jesper Langbroek dat hij dolgraag opnieuw voor de Eindhovense club wil spelen. Guti speelde tussen 2018 en 2023 al in het Philips Stadion.

De Mexicaan heeft een rijk verleden in Eindhoven en kwam al 141 keer in actie voor PSV. Daarna keerde hij terug naar Mexico, waar hij inmiddels 36 keer uitkwam voor zijn nationale ploeg. Bij Chivas ligt hij nog tot medio 2027 vast, maar zijn hart lijkt duidelijk in Eindhoven te liggen. “Het lijkt mij geweldig om weer een aantal jaar voor PSV te spelen. Met alle ervaringen die ik nu heb, kan ik meer betekenen voor de club dan in mijn eerste periode”, zegt de middenvelder.

Gutiérrez legt uit waarom hij nog altijd van grote waarde kan zijn bij de landskampioen. “Ik ben ouder en heb ik alles meegemaakt, maar de drive om te winnen is er nog steeds. Hopelijk komt er in de komende jaren een kans om terug te keren”, aldus de Mexicaan.

De wens om terug te keren komt meerdere keren in het gesprek terug. “Ik heb daar een geweldige tijd gehad, en mijn familie ook. Ik zou heel graag terugkeren. Als de club me nodig heeft, weten ze me te vinden”, vertelt Gutiérrez.

Dit kalenderjaar 2026 blijft hij echter buiten de wedstrijdselectie van Chivas, vanwege een conflict met de clubleiding. Bij PSV won hij in zijn eerste periode bij de club twee keer de KNVB Beker en één Johan Cruijff Schaal.

  • di 7 april, 19:14
  • 7 apr. 19:14
  • di 7 april, 18:36
  • 7 apr. 18:36
  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
Érick Gutiérrez

CD Guadalajara
Team: Guadalajara
Leeftijd: 30 jaar (15 jun. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Guadalajara
30
1
2023/2024
Guadalajara
34
3
2022/2023
PSV
30
2
2021/2022
PSV
25
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

