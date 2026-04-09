was afgelopen dinsdag de opvallende gangmaker tijdens de kampioenshuldiging van PSV, zo zag journalist Stan Wagtman. Tijdens de FCA Daily laat de verslaggever van NU.nl weten dat hij deze rol niet helemaal passend vindt voor de reservespeler van de Eindhovenaren, die de ‘Bilal Başaçıkoğlu-trofee’ krijgt ‘uitgereikt’.

Afgelopen dinsdag stond volledig in het teken van de huldiging van PSV. De dag leverde enkele memorabele momenten op. Zo trokken onder meer Ryan Flamingo, Nick Olij en Joey Veerman de aandacht naar zich toe vanwege opvallende uitspraken. Een andere gangmaker tijdens de festiviteiten was Driouech.

Tijdens de FCA Daily, de dagelijkse podcast van FC Afkicken, vraagt Jean-Paul Rison naar het favoriete moment van de huldiging. “Ik let altijd op de speler die de hoofdrol opeist, terwijl hij dat eigenlijk niet zou moeten doen. Elk jaar doet één speler dat”, steekt Wagtman van wal. “De Bilal Başaçıkoğlu-trofee”, grapt Rison, doelend op de rol van Başaçıkoğlu tijdens de huldiging van Feyenoord in 2017.

“Dit jaar was dat Driouech, die trok alle aandacht naar zich toe. Zeker tegen het einde van de huldiging. Hij pakte de microfoon en ging zingen en dansen. Ik dacht: dat is een echte wisselspeler. Ik vind wel dat je een klein beetje je plek moet kennen. Het was ook heel raar geweest als Niek Schiks de microfoon had gepakt en het hele Stadhuisplein op zijn kop had gezet. Dan hadden we hem toch raar aangekeken”, vervolgt Wagtman.

Mounir Boualin meent dat dit bij het karakter van Driouech past. “En hij is enorm trots dat hij voor PSV mag uitkomen, én ik vind hem dit seizoen toch heel vaak belangrijk geweest.” Wagtman: “Ik vind hem persoonlijk tekortkomen voor PSV, al maakt dat nu niet uit. En je hebt ook gelijk, misschien ben ik wat zuur: het is gewoon een feeststemming”, erkent Wagtman.