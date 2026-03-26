heeft donderdag een opmerkelijk bericht op Instagram gezet. De aanvaller van PSV leek zich daarmee te richten tot de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi. Opvallend is dat Driouech zijn boodschap enkele uren na de eerste oproep van plaatste.

Bounida werd woensdagavond voor het eerst opgeroepen voor Marokko, nadat hij onlangs besloot het Afrikaanse land te verkiezen boven een interlandcarrière bij België. Op het moment dat de FIFA groen licht had gegeven voor de overstap, besloot de Marokkaanse bond direct actie te ondernemen en het talent van Ajax aan de selectie van Ouahbi toe te voegen.

Daarmee zakt PSV-vleugelspeler Driouech weer een plekje in de pikorde, zo werd duidelijk uit deze beslissing. Daar lijkt de aanvaller het zelf helemaal niet mee eens te zijn, want enkele uren na de oproep van Bounida besloot hij zich met een opvallend bericht te melden op Instagram. “Sommige mensen begrijpen niet wat jij te bieden hebt, totdat ze je aan een andere tafel zien zitten”, schrijft hij in zijn Story.

Om zijn punt verder over te brengen, plaatste Driouech ook nog enkele verhalen zonder tekst met alleen foto’s. Op een van de foto’s is te zien hoe hij een van zijn goals viert tijdens de 1-4 zege van PSV op bezoek bij Liverpool, terwijl hij ook een foto deelt van zijn doelpunt tijdens de 6-2 zege op Napoli. Driouech speelde nog nooit in het Marokkaanse elftal, maar behoorde wel tot de voorselectie voor de Afrika Cup van afgelopen winter. Toen viel hij af bij de laatste schifting.