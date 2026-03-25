Bounida opgeroepen voor Marokko: Ajax-aanvaller kan vrijdag debuteren

is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, zo maakt zijn club Ajax bekend. De twintigjarige vleugelspeler zou komende vrijdag tegen Ecuador al kunnen debuteren voor de Atlasleeuwen.

Bounida speelde tot voor kort zijn jeugdinterlands voor België, het land waar hij geboren en getogen is. Eerder deze week werd echter bekend dat hij heeft besloten zijn A-interlands niet voor onze Zuiderburen, maar dus voor Marokko gaat spelen. De Marokkaanse voetbalbond laat er geen gras over groeien en voegt Bounida toe aan de selectie van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Marokko oefent komende vrijdag tegen Ecuador, dat vier dagen later weer een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland op het programma heeft staan. Diezelfde dag, 31 maart, sparren de Marokkanen met een ander Zuid-Amerikaans land: Paraguay. Op het WK van komende zomer is Marokko, op het vorige eindtoernooi in Qatar nog verrassend halvefinalist, ingedeeld in poule C. Daarin treft het Brazilië, Haïti en Schotland.

Bounida debuteerde vorig seizoen al voor Ajax, maar beleeft deze jaargang zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal. In alle competities kwam de technicus tot 24 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij goed was voor twee goals en acht assists.