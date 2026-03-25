Bounida opgeroepen voor Marokko: Ajax-aanvaller kan vrijdag debuteren

25 maart 2026, 23:16
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Rayane Bounida is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko, zo maakt zijn club Ajax bekend. De twintigjarige vleugelspeler zou komende vrijdag tegen Ecuador al kunnen debuteren voor de Atlasleeuwen.

Bounida speelde tot voor kort zijn jeugdinterlands voor België, het land waar hij geboren en getogen is. Eerder deze week werd echter bekend dat hij heeft besloten zijn A-interlands niet voor onze Zuiderburen, maar dus voor Marokko gaat spelen. De Marokkaanse voetbalbond laat er geen gras over groeien en voegt Bounida toe aan de selectie van bondscoach Mohamed Ouahbi.

Marokko oefent komende vrijdag tegen Ecuador, dat vier dagen later weer een vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland op het programma heeft staan. Diezelfde dag, 31 maart, sparren de Marokkanen met een ander Zuid-Amerikaans land: Paraguay. Op het WK van komende zomer is Marokko, op het vorige eindtoernooi in Qatar nog verrassend halvefinalist, ingedeeld in poule C. Daarin treft het Brazilië, Haïti en Schotland.

Bounida debuteerde vorig seizoen al voor Ajax, maar beleeft deze jaargang zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal. In alle competities kwam de technicus tot 24 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij goed was voor twee goals en acht assists.

Marokko - Ecuador

21:15
Wordt gespeeld op 27 mrt. 2026
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
18
1
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

