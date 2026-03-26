Senegalese voetbalbond waarschuwt voor 'morele en juridische kruistocht'

Senegal heeft nog maar eens beklag gedaan over de beslissing van de CAF om de Afrika Cup aan Marokko toe te kennen. De voorzitter van de Senegalese voetbalbond belooft een 'kruistocht'.

Op 18 januari jongstleden werd de Afrika Cup-finale gespeeld tussen beide landen. Marokko kreeg vlak voor het einde een discutabele strafschop, waar de Senegalese spelers woest om waren. Zij dachten dat er sprake kon zijn van corruptie en liepen bijna allemaal het veld af, onder instructie van coach Pape Thiaw.

Na een langdurige stop kwamen De Leeuwen van Teranga weer het veld op en speelden zij de wedstrijd uit. De gegeven penalty werd genomen, maar door Brahim Diaz hopeloos gemist. Er moest een verlenging aan te pas komen, waarin Pape Gueye het winnende doelpunt maakte. Eindstand: overwinning voor Senegal.

Recentelijk besloot het CAF de Afrika Cup toch aan Marokko toe te kennen, vanwege het gedrag van de spelers en coach van Senegal. Maar bij die beslissing legt Senegal zich niet neer. "Deze beslissing kan niet eens worden gezien als een oplossing uit sportieve rechtvaardigheid", begon Juan de Dios Crespo Pérez, advocaat van de bond, op een ingelaste persconferentie. De uitspraak is zo grof, zo absurd, zo irrationeel. De spelregels en het principe dat arbitrale beslissingen definitief zijn, worden openlijk geschonden.”