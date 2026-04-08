Hans Nijland denkt dat FC Groningen er verstandig aan doet om doelman Ronald Koeman junior komende zomer moet vastleggen. De oud-directeur van de Trots van het Noorden is onder de indruk van de Telstar-goalie en denkt dat zijn komst de deur kan openen voor een mogelijke terugkeer van zijn vader naar de Euroborg.

Dat vertelt Nijland in het programma Radio Milko van het Dagblad van het Noorden. Nijland geeft daarin aan dat de doelman van Telstar in het verleden al op het verlanglijstje van FC Groningen stond: "Hij was toen keeper bij TOP Oss, niet eens in de basis. Toen is hij even bij ons aan de orde geweest, maar we zaten redelijk vol met keepers. Dus dat is toen niet gebeurd."

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb er toen nog persoonlijk met Ronald Koeman senior over gesproken. Achteraf hadden we dat natuurlijk gewoon moeten doen", zo vindt Nijland nu, kijkend naar de prestaties van de doelman: "Dat vind ik zo knap van die jongen. De camera’s zijn altijd op hem gericht. Afgelopen weekend ook weer, vader aanwezig in het stadion. Dat is leuk, maar voor zo’n jongen is het een enorme druk. Zijn achternaam ook. Dus ik vind het razendknap van die gozer. En qua uittrappen en spel is hij gewoon vergelijkbaar met onze keeper Vaessen."

Ronald Koeman als opvolger van Dick Lukkien?

Nijland hoopt dan ook dat technisch directeur Mo Allach van FC Groningen zich gaat melden bij de entourage van Koeman junior. Hij is na dit seizoen transfervrij: "Koeman terug in Groningen, Mo Allach grijp deze kans", zegt Nijland, die ook nog een ander voordeel ziet in de eventuele komst van de doelman naar de Euroborg.

"Het opent ook voor Groningen weer deuren", doelt hij op de eventuele terugkeer van vader Ronald en oom Erwin. "En wie weet, als over twee à drie jaar Lukkien vertrekt, is Ronald Koeman dan de juiste opvolger om trainer bij Groningen te worden. Ronald heeft het me ooit beloofd, trouwens. Dat was rond het overlijden van Martin (zijn vader, red.) en dan zit je wat met elkaar. Daar waren Ronald en Erwin bij. En ik weet nog dat Ronald toen zei: 'Goh, Hans, wat zou het toch leuk zijn als Erwin en ik dat clubje van jou nog eens zouden doen.'"