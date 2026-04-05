Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle kon zondag niet om 12.15 uur beginnen. In het uitvak zitten momenteel veel supporters met gezichtsbedekking, waardoor wordt gevreesd voor ongeregeldheden.

"We hebben te maken met een groep supporters van PEC Zwolle die met gezichtsbedekking in het uitvak zitten", zegt ESPN-presentator Toine van Peperstraten. "Op dit moment gaan er ook mensen van PEC Zwolle die kant op, onder wie Ryan Thomas en directeurs Gerry Hamstra en Joost Broerse."

Ze gingen richting het uitvak. "Het doel is om die supporters ertoe te bewegen hun gezichtsbedekking af te doen. Het blijft teleurstellend dat het zover moet komen." Robert Maaskant antwoordt: "Kap nou eens met dat achterlijke gedrag. Als je met een masker op loopt, kom je hier met kwade intenties. Absoluut belachelijk."

"Ik vind het wel sterk dat PEC Zwolle met de directie ernaar toe loopt. Je geeft een signaal af dat je daar niet achter staat. Kap met die onzin. Meer kan je ook niet doen als club." Aanvankelijk mochten er 300 uitfans mee naar Deventer, maar na bemiddeling werden dat er 400. Desondanks is het dus niet goed gegaan.

Update, 12.45 uur: Volgens Van Peperstraten is besloten dat de betreffende fans het uitvak verlaten, hun gezichtsbedekking afdoen en daarna terugkeren. "Dat zou dan toereikend moeten zijn richting de eis van de gemeente Deventer om deze wedstrijd te kunnen beginnen." Het is nog niet duidelijk hoe laat het duel begint.

Update 12.48 uur: Inmiddels wordt er ook vuurwerk het veld op gegooid vanuit het uitvak, waardoor het steeds onwaarschijnlijker wordt dat deze wedstrijd snel kan gaan beginnen.

Update 12.55 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie reageert op de situatie. Hij vertelt dat het uitvak ontruimd gaat worden. "Ze hebben de kans gekregen om hun gezichtsbedekking af te doen, maar daar is niet door iedereen gehoor aan gegeven. Daarom is er nu, in overleg met de lokale driehoek, besloten om het vak volledig te ontruimen."

"Het is goed mogelijk dat dat vuurwerk anders tijdens de wedstrijd was afgestoken. Dat is nu in ieder geval voorkomen, wat nog als een klein voordeel kan worden gezien. Maar de afspraken waren helder, dus iedereen wist waar hij aan toe was", zegt de scheidsrechter. "Een definitieve starttijd voor de wedstrijd is er op dit moment nog niet. Zoals het er nu naar uitziet, wordt eerst het uitvak ontruimd. Daarna zullen de spelers naar verwachting opnieuw gaan warmlopen."

Update 12.56 uur: De Mobiele Eenheid betreedt het uitvak om het uitvak te ontruimen.

Update 13.18 uur: Het uitvak is volledig ontruimd. De PEC-fans zijn teruggeleid naar de bussen. Volgens Van Peperstraten zijn er echter supporters van Go Ahead achteraan gegaan, waardoor de vrees voor extra ongeregeldheden toeneemt.

Update 13.32 uur. De spelers komen weer het veld op om zich warm te lopen. De wedstrijd zal daarna beginnen.

Update 13.52 uur: 97 minuten later dan gepland is de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle toch afgetrapt. Er zijn dus geen uitsupporters meer aanwezig bij de wedstrijd.