Vitesse-fans kunnen ogen niet geloven: club ontbreekt in schema promotie/degradatie

6 april 2026, 22:47   Bijgewerkt: 23:11
Alexander Buttner
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De KNVB heeft maandagavond een virtueel schema voor de play-offs om promotie en degradatie gedeeld, maar daarin ontbreekt opvallend genoeg Vitesse. Dat leidt tot veel cynische reacties en grappen van supporters.

Vitesse staat momenteel met 40 punten uit 35 wedstrijden op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Zonder de twaalf minpunten zou de club zevende staan en daarmee op een play-offplek. Nu is de nacompetitie alleen nog te bereiken door goede resultaten in de laatste drie competitiewedstrijden, zodat Vitesse de vierde periode wint.

Vitesse staat nu tweede in de vierde periode, met dertien punten uit zes duels. Omdat ADO Den Haag al een periode heeft gewonnen, zou het play-offticket bij deze stand doorschuiven naar Vitesse. Maandagmiddag waren de Arnhemmers met 6-1 te sterk voor Jong Ajax.

Toch ontbreekt Vitesse in het virtuele schema. "Bij de KNVB heeft iemand gemist dat Vitesse boven Almere staat in de periodestand en dus een plekje in dit virtuele schema had moeten krijgen. Knullig", schrijft journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Later voegt hij toe: "Navraag bij KNVB leert dat play-offschema zonder Vitesse wel een bewussie is, maar niet omdat ze iets tegen Vitesse hebben of voorkennis hebben over licentie of iets dergelijks. Deze virtuele schema's worden blijkbaar altijd opgesteld zonder de mogelijke laatste periodekampioen."

Een Vitesse-supporter tweet: “We wisten al dat jullie stiekem het liefst zien dat Vitesse niet meer bestaat, maar nu maken jullie er helemaal geen geheim meer van." Iemand anders schrijft: “Ze gunnen ons echt niets, hè? Zelfs een virtuele play-offplaats krijgen ze niet op papier. 🤣"

Sommige fans grappen; andere zijn boos. "Je moet de club Vitesse echt haten om dit virtuele programma zo in elkaar te zetten! Jullie zijn echt alle schaamte voorbij."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
13
Jong Utrecht
33
-4
39
14
Emmen
34
-11
38
15
Vitesse
34
2
37
16
Jong AZ
34
-7
37
17
MVV
34
-29
36

