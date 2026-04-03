Pep Guardiola mag de komende tijd een belletje van Jordi Cruijff verwachten, zo meldt Mike Verweij in Kick-off. De journalist van De Telegraaf speculeert over een mogelijke stuntdeal tussen de Spaanse toptrainer en de Amsterdammers. Hij baseert dit op een documentaire van Johan Cruijff, waarin te zien was hoe hecht de band tussen Guardiola en Cruijff was.
Op dit moment staat Óscar García nog aan het roer bij Ajax, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij volgend seizoen weer terugschuift naar Jong Ajax, zo weet Verweij. De Amsterdammers zijn nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het Spaanse MARCA wist donderdag te melden dat Girona-trainer Míchel in onderhandeling is met Jordi Cruijff.
Voor Jordi Cruijff zijn er slechts drie Nederlandse trainers interessant voor Ajax: “Dat zijn Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag, maar die zijn op dit moment onhaalbaar. Dus hij kijkt inderdaad over de grens, en dat hij dan in Spanje uitkomt, is logisch”, zegt Verweij, op basis van bronnen binnen de Amsterdamse club. De Ajax-watcher weet tevens te melden dat er nog geen contact is geweest met Míchel, wat de Spaanse geruchten tegenspreekt. “Maar dat Míchel, samen met twee of drie andere Spaanse coaches, topkandidaat is, is duidelijk”, vervolgt Verweij.
Vervolgens komt de naam van Pep Guardiola ter sprake. Deze week werd bekend dat de Spanjaard na dit seizoen mogelijk vertrekt bij Manchester City, hoewel hij nog tot medio 2027 vastligt. Kick-off durft groot te speculeren: “We hebben de documentaire van Johan Cruijff gezien, waarin Guardiola een heel prominente rol vervulde. Guardiola zegt dat hij bijna alles aan Cruijff te danken heeft. Je zou zeggen: dit is een heel mooi moment om de familie Cruijff iets terug te betalen en in te stappen bij Ajax.”
Verweij: “Als Guardiola weggaat bij City, heeft hij de clubs voor het uitkiezen. Bovendien kan hij bij die clubs twintig miljoen euro per jaar verdienen. Dat betalen ze in Amsterdam niet, maar Jordi zal ongetwijfeld een poging wagen”, verrast hij. Ook de naam van Ronald Koeman wordt genoemd. “Er is drie jaar geleden een grap gemaakt tussen Koeman en Pep, toen ze aan het golfen waren op de Cruijff golfdag, dat ze ooit wel eens samen... Jordi zal zeker proberen om Pep en Koeman die kant op te halen. Maar de kans dat dat lukt…”, betwijfelt de journalist.
De komst van Guardiola wordt desalniettemin niet realistisch geacht. “Het gaat normaal gesproken niet lukken, dat snap ik ook. Jordi moet ook met een bezem door de selectie. Als Pep Guardiola komt, wil niemand meer weg. Dus dat is ook niet zo handig.” Verweij sluit af: "Cruijff wel hoog inzetten en voor een toptrainer."
2 dagen en we horen weer 4 namen. Maar het lijkt er wel op dat Garcia echt terug gaat naar jong.
We worden de laatste weken bestookt met allerlei namen, maar m.i. is 90 % van die namen totaal niet realistisch. Welke van de genoemde topcoaches is bereid om te gaan werken in onze (kwalitatief véél mindere) Eredivisie, en zal genoegen nemen met een schijntje van het salaris dat er in de top betaald wordt? Míchel Sánchez is op dit moment de enig buitenlandse trainer die m.i. interessant en reëel is. Opmerkelijk: De naam van Dick Schreuder wordt steeds minder genoemd... En als ik kijk naar de huidige Portugese competitie: Die Farioli was zo gek nog niet...
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
2 dagen en we horen weer 4 namen. Maar het lijkt er wel op dat Garcia echt terug gaat naar jong.
We worden de laatste weken bestookt met allerlei namen, maar m.i. is 90 % van die namen totaal niet realistisch. Welke van de genoemde topcoaches is bereid om te gaan werken in onze (kwalitatief véél mindere) Eredivisie, en zal genoegen nemen met een schijntje van het salaris dat er in de top betaald wordt? Míchel Sánchez is op dit moment de enig buitenlandse trainer die m.i. interessant en reëel is. Opmerkelijk: De naam van Dick Schreuder wordt steeds minder genoemd... En als ik kijk naar de huidige Portugese competitie: Die Farioli was zo gek nog niet...