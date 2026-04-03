Mike Verweij: 'Cruijff gaat poging wagen bij Guardiola én Koeman'

3 april 2026, 16:02
Jordi Cruijff met Ajax-oogappels Pep Guardiola en Ronald Koeman
7 reacties
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Pep Guardiola mag de komende tijd een belletje van Jordi Cruijff verwachten, zo meldt Mike Verweij in Kick-off. De journalist van De Telegraaf speculeert over een mogelijke stuntdeal tussen de Spaanse toptrainer en de Amsterdammers. Hij baseert dit op een documentaire van Johan Cruijff, waarin te zien was hoe hecht de band tussen Guardiola en Cruijff was.

Op dit moment staat Óscar García nog aan het roer bij Ajax, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij volgend seizoen weer terugschuift naar Jong Ajax, zo weet Verweij. De Amsterdammers zijn nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het Spaanse MARCA wist donderdag te melden dat Girona-trainer Míchel in onderhandeling is met Jordi Cruijff.

Voor Jordi Cruijff zijn er slechts drie Nederlandse trainers interessant voor Ajax: “Dat zijn Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag, maar die zijn op dit moment onhaalbaar. Dus hij kijkt inderdaad over de grens, en dat hij dan in Spanje uitkomt, is logisch”, zegt Verweij, op basis van bronnen binnen de Amsterdamse club. De Ajax-watcher weet tevens te melden dat er nog geen contact is geweest met Míchel, wat de Spaanse geruchten tegenspreekt. “Maar dat Míchel, samen met twee of drie andere Spaanse coaches, topkandidaat is, is duidelijk”, vervolgt Verweij.

Verweij verzekert: 'Cruijff gaat poging wagen bij Guardiola'

Vervolgens komt de naam van Pep Guardiola ter sprake. Deze week werd bekend dat de Spanjaard na dit seizoen mogelijk vertrekt bij Manchester City, hoewel hij nog tot medio 2027 vastligt. Kick-off durft groot te speculeren: “We hebben de documentaire van Johan Cruijff gezien, waarin Guardiola een heel prominente rol vervulde. Guardiola zegt dat hij bijna alles aan Cruijff te danken heeft. Je zou zeggen: dit is een heel mooi moment om de familie Cruijff iets terug te betalen en in te stappen bij Ajax.”

Ronald Koeman naar Ajax?

Verweij: “Als Guardiola weggaat bij City, heeft hij de clubs voor het uitkiezen. Bovendien kan hij bij die clubs twintig miljoen euro per jaar verdienen. Dat betalen ze in Amsterdam niet, maar Jordi zal ongetwijfeld een poging wagen”, verrast hij. Ook de naam van Ronald Koeman wordt genoemd. “Er is drie jaar geleden een grap gemaakt tussen Koeman en Pep, toen ze aan het golfen waren op de Cruijff golfdag, dat ze ooit wel eens samen... Jordi zal zeker proberen om Pep en Koeman die kant op te halen. Maar de kans dat dat lukt…”, betwijfelt de journalist.

De komst van Guardiola wordt desalniettemin niet realistisch geacht. “Het gaat normaal gesproken niet lukken, dat snap ik ook. Jordi moet ook met een bezem door de selectie. Als Pep Guardiola komt, wil niemand meer weg. Dus dat is ook niet zo handig.” Verweij sluit af: "Cruijff wel hoog inzetten en voor een toptrainer."

5 7 reacties
7 reacties
Jagerman
Jagerman
In de wandelgangen hoor ik ook de naam Klopp vallen maar die zou dan weer opteren voor een functie van assistent-trainer. PS Verweij...jij bent niet de enige die onzin kan uitkramen🤣🤣

Kramer
Kramer
2 dagen en we horen weer 4 namen. Maar het lijkt er wel op dat Garcia echt terug gaat naar jong.

dilima1966
dilima1966
Her zijn weer namen voor ajax Guardiola absoluut onmogelijk die heeft te hoge salaris plafond en koeman alsjeblieft niet

CG
CG
In ieder geval een zéér grote uitdaging voor allen. Nu eerst maar eens zien!!

SWVoetbal
SWVoetbal
We worden de laatste weken bestookt met allerlei namen, maar m.i. is 90 % van die namen totaal niet realistisch. Welke van de genoemde topcoaches is bereid om te gaan werken in onze (kwalitatief véél mindere) Eredivisie, en zal genoegen nemen met een schijntje van het salaris dat er in de top betaald wordt? Míchel Sánchez is op dit moment de enig buitenlandse trainer die m.i. interessant en reëel is. Opmerkelijk: De naam van Dick Schreuder wordt steeds minder genoemd... En als ik kijk naar de huidige Portugese competitie: Die Farioli was zo gek nog niet...

Just Me
Just Me
Dat was een 1 April grap, toch??

dilima1966
dilima1966
Het wordt ook geen klopp

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
111 Reacties
105 Dagen lid
142 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

In de wandelgangen hoor ik ook de naam Klopp vallen maar die zou dan weer opteren voor een functie van assistent-trainer. PS Verweij...jij bent niet de enige die onzin kan uitkramen🤣🤣

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.826 Reacties
1.287 Dagen lid
19.595 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

2 dagen en we horen weer 4 namen. Maar het lijkt er wel op dat Garcia echt terug gaat naar jong.

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Her zijn weer namen voor ajax Guardiola absoluut onmogelijk die heeft te hoge salaris plafond en koeman alsjeblieft niet

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In ieder geval een zéér grote uitdaging voor allen. Nu eerst maar eens zien!!

SWVoetbal
100 Reacties
296 Dagen lid
185 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We worden de laatste weken bestookt met allerlei namen, maar m.i. is 90 % van die namen totaal niet realistisch. Welke van de genoemde topcoaches is bereid om te gaan werken in onze (kwalitatief véél mindere) Eredivisie, en zal genoegen nemen met een schijntje van het salaris dat er in de top betaald wordt? Míchel Sánchez is op dit moment de enig buitenlandse trainer die m.i. interessant en reëel is. Opmerkelijk: De naam van Dick Schreuder wordt steeds minder genoemd... En als ik kijk naar de huidige Portugese competitie: Die Farioli was zo gek nog niet...

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat was een 1 April grap, toch??

dilima1966
3.411 Reacties
1.028 Dagen lid
16.873 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het wordt ook geen klopp

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

