Hélène Hendriks keek recent haar ogen uit tijdens een schnabbel voor de KNVB. De presentatrice vertelt in HNM De Podcast dat ze aanwezig was bij een evenement van de voetbalbond en twee sponsoren voorafgaand aan de oefeninterland tussen Nederland en Noorwegen, dat tot haar grote verrassing werd gehouden in een voormalige seksclub.

Voordat Oranje op vrijdag 27 maart met 2-1 te sterk was voor de Noren, was Hendriks uitgenodigd om een evenement in het kader van de Groene Clubweken aan elkaar te praten. Daarbij zouden zo'n tweehonderd clubbestuurders aanwezig zijn, de avond werd tevens opgenomen. "Daar hadden ze een ruimte voor nodig in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA, omdat ze dan door konden naar de wedstrijd", legt Hendriks uit. "Die bleek er niet te zijn, het was allemaal lastig lastig, maar toen hadden ze tóch iets gevonden. Dus ik kwam daar aan en dacht: 'Dit zal het wel niet zijn', het zag er echt heel armoedig uit."

Artikel gaat verder onder video

"En ik loop naar binnen en denk: 'Dit kun je niet menen'", vervolgt Hendriks. "Het was echt een heel apart gebouw. Oud, gewoon echt heel gek. Ja, smoezig, een beetje wel. Maar als je eenmaal binnen liep was het wel gezellig om te zien, er waren verschillende verdiepingen. Wij zaten op de bovenste verdieping, het was aangekleed met allerlei voetbalshirtjes. Maar wat bleek nou? Dat gebouw was, en dat was nog niet zo lang geleden, een voormalige seksclub. En dan van de extreme kant, zeg maar. Je kon daar naar gratis naar binnen als je in je nakie kwam, je betaalde de helft als je alleen in je onderbroek of string kwam en je moest de volle mep betalen als je met kleding aan kwam."

"Alles ademde daar natuurlijk gewoon seks", aldus Hendriks. "Nee, je rook het niet. Ze houden daar ook allemaal dansfeestjes, en zo. En het podium waar ik stond, dat was in de voormalige darkroom. Nou, vind ik leuk, ben ik daar ook een keer geweest." De presentatrice besloot de voormalige bestemming van het gebouw tijdens het evenement niet onbesproken te laten. "Die bestuurders kwamen op een gegeven moment zitten, dus ik dacht: 'Ik ga dat verhaal toch even gebruiken'. Ik zei: 'Wie kent dit gebouw?', stond er eentje heel fanatiek met zijn vinger omhoog. Ik zei: 'Betrapt, jongen!'", aldus Hendriks.

VIDEO - Bijzondere locatie voor opnames Hélène Hendriks: 'Alles ademde daar seks'