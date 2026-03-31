Hélène Hendriks geeft haar seksleven het hoogst mogelijke cijfer: een 10+. Dat zegt de 45-jarige presentatrice in de podcast HNM, die ze maakt met collega's Noa Vahle en Merel Ek.

Vahle voelt deze bui al hangen en zegt in de podcast: "Dit zal ook wel weer een krantenkopje worden, maar onze vrienden van EasyToys hebben ons de vraag gesteld: welk cijfer geven jullie je eigen seksleven?" Ek is ondertussen bezig een zogeheten Wonder Wand uit te pakken en geeft als eerste antwoord: "Een 8,5", aldus de politiek verslaggever. Is dat mét of zonder speeltjes, wil Vahle weten. "Mama, echt even die podcast afzetten nu", reageert Ek met een kwinkslag. "Ik denk dat de combinatie goed is. Het is ook heel gezond hè, voor vrouwen, om af en toe seksspeeltjes te gebruiken."

Hendriks reageert gelijk als Ek haar cijfer opnoemt. "Nou, ik een 10+", aldus de presentatrice. "Anders kan ik niet thuiskomen, hallo!" Vahle sluit zich daar volledig bij aan: "Ik ook." Ek zegt later dat ze het 'ook weer zo ongeloofwaardig' vindt als iemand zijn of haar seksleven een 10 geeft, maar haar beide gesprekspartners blijven bij hun eerdere cijfer. "Waarom? Wij zijn allebei hartstikke tevreden", grinniken Hendriks en Vahle.

Over haar privéleven is Hendriks over het algemeen niet erg mededeelzaam. Toch wilde ze recent in een interview met 100%NL Magazine best wat kwijt over haar relatie met de 22 jaar oudere Frans Vinju. "Ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat", zei Hendriks. "Over mijn relatie heb ik het nooit. Niet om geheimzinnig te doen, maar omdat mijn partner daar geen behoefte aan heeft. Maar we hebben het heel goed, dus dat mag zo blijven.