Live voetbal 2

Hélène Hendriks (45) over relatie met Frans Vinju (67): 'Ik ben heel tevreden'

29 maart 2026, 15:19   Bijgewerkt: 15:25
Foto: © Imago/@hockey
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Hélène Hendriks (45) heeft bij hoge uitzondering verteld over haar relatie met haar 22 jaar oudere partner Frans Vinju (67). Normaliter gaat Hendriks weinig in op vragen over haar liefdesleven.

Lange tijd was onduidelijk hoe het privéleven van de sportpresentatrice van Ziggo Sport eruitzag, maar twee jaar geleden kwam daar verandering in. Toen werd bekend dat Hendriks gelukkig is met Frans Vinju, die ze kent uit de hockeywereld. Vinju is actief bij hockeyclub Push in Breda, waar Hendriks zelf ook een verleden heeft.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met 100%NL Magazine wordt Hendriks gevraagd naar haar relatie. "Ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat", begint ze. "Over mijn relatie heb ik het nooit. Niet om geheimzinnig te doen, maar omdat mijn partner daar geen behoefte aan heeft. Maar we hebben het heel goed, dus dat mag zo blijven."

Over haar ambities in de mediawereld wil Hendriks een stuk meer kwijt. Hoewel de presentatrice al veel bereikt heeft, stelt ze nog steeds nieuwe doelen: "Er zijn natuurlijk wel dromen. Ik zou het fantastisch vinden om de Olympische Spelen of het WK te doen. Maar daarvoor ben je afhankelijk van de uitzendrechten. Als jouw zender die niet heeft, doe je andere dingen. Daar ben ik ook helemaal tevreden mee."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws