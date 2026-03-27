Chris Woerts heeft donderdagavond duidelijk laten weten wat hij van Hélène Hendriks vindt. Bij Vandaag Inside werd de presentatrice flink opgehemeld wegens haar comeback op de Nederlandse televisie. De sportmarketeer denkt dat het succes te maken heeft met het uiterlijk van Hendriks.

Hendriks is inmiddels een vaste waarde op de Nederlandse televisie. Ze presenteert onder andere De Oranjezomer en de bijbehorende voor- en nabeschouwingen op Ziggo Sport, evenals de amusementsshow The Winner Takes It All. Daarnaast is ze regelmatig te gast aan tafel bij Vandaag Inside, waar ze donderdagavond – ondanks haar afwezigheid – uitgebreid werd geprezen.

Chris Woerts geniet: 'Wat is Hélène Hendriks een lekker wijf!'

Onder meer Johan Derksen is ontzettend te spreken over de comeback van Hendriks, die bíjna was afgeschreven door Talpa. “Ze spat van het scherm en iedereen is een beetje verliefd op haar”, zegt Derksen in zijn lofzang.

Dan komt Chris Woerts in beeld: “Ze is echt een lekker wijf”, stelt de sportmarketeer. “Dat zeg je er dan achteraan. Jij vat het even samen”, reageert presentator Wilfred Genee. “Het is echt zo!”, legt Woerts uit.

Johan Derksen richt zich tot de relatiestatus van Hendriks. De presentatrice is samen met Frans Vinju, die 22 jaar ouder is dan Hendriks: “Ik leef in een wereld van hoop, want ze heeft een veel oudere vriend. Kan dat, ouder dan Frans?”, grapt De Snor.

