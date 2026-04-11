kwam donderdag te laat op teambespreking van AZ en volgens Reality FBI is dat geen incident. De linksbuiten heeft professionaliteit niet altijd hoog in het vaandel staan, zo schrijft het juicekanaal op Instagram.

AZ arriveerde woensdag in Polen voor de Conference League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk en werkte ’s avonds een training af in het stadion. De training verliep rumoerig: een aantal spelers arriveerde te laat op het veld en daar was Echteld niet van gediend. Dijkstra was in ieder geval één van hen, waardoor hij op de bank begon. Een dag later flikte Daal hetzelfde kunstje: hij kwam te laat voor de meeting van donderdag en begon ook als wisselspeler.

Artikel gaat verder onder video

Trainer Lee-Roy Echteld had geen goed woord over voor de laatkomers. "Eerder deze week gaf ik al aan dat we deze onzin niet meer willen. Het is niet bevorderlijk voor de ploeg. Toen ik net begon, heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik maar twee regels heb: dat je je stinkende best doet en dat je elke dag op tijd bent. Als je binnen twee dagen twee keer je basis moet wijzigen, heeft dat invloed op de wedstrijd", zei hij.

Die boodschap lijkt onder meer gericht aan Daal. Volgens RealityFBI heeft de 22-jarige vleugelaanvaller 'een chronisch gebrek aan professionaliteit, dat 'door zijn omgeving wordt gevoed'. Het kanaal stelt dat Daal ruzie kreeg met de vorige trainer Maarten Martens, waardoor hij op het tweede plan kwam. Ook toen Daal nog in de jeugd speelde, was er 'altijd wel gedoe'. "Stond hij niet in de selectie, dan kon een trainer de entourage van Daal op zijn dak verwachten. Er werd namelijk gewoon verwacht dat Daal speelde", klinkt het.

AZ is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.