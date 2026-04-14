is om tactische redenen op de bank gezet bij Feyenoord, stelt journalist Mikos Gouka in het programma Voetbalpraat. Kenneth Perez trekt tegelijkertijd de conclusie dat de aanvaller momenteel niet eens tot de beste achttien spelers van de Rotterdammers behoort.

Sterling begon zondagmiddag op de bank in het duel tussen NEC en Feyenoord. Tobias van den Elshout nam zijn positie over en dat was volgens Gouka een bewuste keuze van de trainer: “Hij heeft daar gestaan vanwege zijn fitheid en zijn tactische discipline. Hij deed dat goed, maar als je echt iets moet creëren, is hij geen linksbuiten.”

Dat Van den Elshout nu de voorkeur krijgt boven Sterling, doet NOS-commentator Arno Vermeulen vermoeden dat Sterling dit seizoen weinig meer in actie komt: “Wonderen gebeuren niet. Hij was niet fit, is over the hill en kan het niet meer bijbenen. Resultaten halen betekent ook dat je vaststelt dat Sterling niet bij de beste elf hoort.”

Kenneth Perez ziet Sterling eveneens dalen in de pikorde: "Als je kiest voor deze manier van spelen, zit Sterling niet bij de beste achttien. Er is nu duidelijk gekozen voor een fysiek sterke en tactisch betrouwbare linksbuiten. Sterling is fysiek niet sterk meer en wint zijn duels niet. Hij kan niet meer rennen. Op dit moment hoort hij er dus simpelweg niet bij."

Sterling liep wel warm, maar hoefde zondagmiddag ook niet in te vallen tegen NEC. Concurrenten Aymen Sliti en Gonçalo Borges maakten wel hun opwachting in het shirt van Feyenoord.