Shiloh ‘t Zand is niet tevreden met zijn gebrek aan speeltijd bij Feyenoord, zo blijkt uit een post die hij op Instagram plaatst. De middenvelder gebruikte daarbij de hashtag #freestz, wat zou staan voor free Shiloh ‘t Zand.

‘t Zand doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en werd in de zomer van 2024 gestald bij Heracles Almelo. Het betrof een huurdeal tot het einde van het seizoen, maar na een half jaar had men in het Asito Stadion genoeg van hem gezien en werd hij teruggestuurd naar Rotterdam. Vorig seizoen kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen in de hoofdmacht van Feyenoord, maar dit seizoen speelde hij nog niet in het eerste.

Afgelopen weekend ging ‘t Zand met Feyenoord Onder 21 op bezoek bij de leeftijdgenoten van SC Cambuur. De Rotterdamse talenten wonnen het duel met 1-3, met twee treffers van ‘t Zand. Een daarvan was een fraaie vrije trap, waar hij de beelden van op Instagram plaatste. '#freestz', schreef hij erbij, waarmee hij duidelijk maakt niet tevreden te zijn met het feit dat hij in een jeugdelftal moet spelen.

De Instagram-post is ook enkele Feyenoord-fans opgevallen, die hier een duidelijke mening over hebben. “Nooit wat laten zien”, schrijven meerdere supporters van de Rotterdammers. “Dit zeg je toch niet over jezelf”, lacht een ander. “Bij Heracles weggestuurd maar toch #freestz. Zal ook wel aan RvP liggen”, voegt een derde eraan toe.