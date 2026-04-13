Live voetbal

Shiloh ‘t Zand ontevreden bij Feyenoord: ‘FreeSTZ’

13 april 2026, 15:23
Shiloh 't Zand van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Shiloh ‘t Zand is niet tevreden met zijn gebrek aan speeltijd bij Feyenoord, zo blijkt uit een post die hij op Instagram plaatst. De middenvelder gebruikte daarbij de hashtag #freestz, wat zou staan voor free Shiloh ‘t Zand.

‘t Zand doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en werd in de zomer van 2024 gestald bij Heracles Almelo. Het betrof een huurdeal tot het einde van het seizoen, maar na een half jaar had men in het Asito Stadion genoeg van hem gezien en werd hij teruggestuurd naar Rotterdam. Vorig seizoen kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen in de hoofdmacht van Feyenoord, maar dit seizoen speelde hij nog niet in het eerste.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend ging ‘t Zand met Feyenoord Onder 21 op bezoek bij de leeftijdgenoten van SC Cambuur. De Rotterdamse talenten wonnen het duel met 1-3, met twee treffers van ‘t Zand. Een daarvan was een fraaie vrije trap, waar hij de beelden van op Instagram plaatste. '#freestz', schreef hij erbij, waarmee hij duidelijk maakt niet tevreden te zijn met het feit dat hij in een jeugdelftal moet spelen.

De Instagram-post is ook enkele Feyenoord-fans opgevallen, die hier een duidelijke mening over hebben. “Nooit wat laten zien”, schrijven meerdere supporters van de Rotterdammers. “Dit zeg je toch niet over jezelf”, lacht een ander. “Bij Heracles weggestuurd maar toch #freestz. Zal ook wel aan RvP liggen”, voegt een derde eraan toe.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Shiloh 't Zand

Shiloh 't Zand
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (14 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
2
0
2023/2024
Dordrecht
35
11

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws