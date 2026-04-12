Luciano Valente krijgt appjes dat hij geschorst is, maar dat blijkt onjuist

12 april 2026, 21:23
Luciano Valente
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Luciano Valente kan over twee weken 'gewoon' in actie komen voor Feyenoord tegen FC Groningen. De middenvelder kreeg zondag na het uitduel met NEC te horen dat hij geschorst is, maar dat blijkt niet zo te zijn.

In Nijmegen incasseerde Valente een gele kaart. "Jouw gele kaart heeft consequenties. Je zevende van het seizoen", zei een journalist op de persconferentie tegen Valente. "Nu mag je tegen Groningen niet meedoen."

Dat was pijnlijk, zeker omdat Valente jarenlang bij Groningen heeft gespeeld. "Ik was er niet van op de hoogte, dus daar baal ik enorm van. Ik hoorde het net. Ik kreeg appjes van wat jongens van FC Groningen en toen dacht ik van: dit meen je niet! Deze wedstrijd had ik zeker willen spelen. Maar ik heb ook een keer twee gele kaarten in één wedstrijd gehad, dus ik weet het niet zeker."

De regels zijn echter aangepast. Een speler wordt nu geschorst na een vijfde en tiende gele kaart. Vervolgens levert elke kaart een schorsing op.

Woordvoerder KNVB komt met bevestiging

"Valente is niet geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd", vertelt een woordvoerder van de KNVB aan FCUpdate. "Pas na de vijfde losse gele kaart en vervolgens pas na de tiende losse gele kaart wordt een speler uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd. Twee gele kaarten in één wedstrijd tellen in deze telling niet mee omdat dan direct een wedstrijd uitsluiting wordt opgelegd."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 12:24
  • Gisteren, 23:36
Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

