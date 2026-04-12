kan over twee weken 'gewoon' in actie komen voor Feyenoord tegen FC Groningen. De middenvelder kreeg zondag na het uitduel met NEC te horen dat hij geschorst is, maar dat blijkt niet zo te zijn.

In Nijmegen incasseerde Valente een gele kaart. "Jouw gele kaart heeft consequenties. Je zevende van het seizoen", zei een journalist op de persconferentie tegen Valente. "Nu mag je tegen Groningen niet meedoen."

Dat was pijnlijk, zeker omdat Valente jarenlang bij Groningen heeft gespeeld. "Ik was er niet van op de hoogte, dus daar baal ik enorm van. Ik hoorde het net. Ik kreeg appjes van wat jongens van FC Groningen en toen dacht ik van: dit meen je niet! Deze wedstrijd had ik zeker willen spelen. Maar ik heb ook een keer twee gele kaarten in één wedstrijd gehad, dus ik weet het niet zeker."

De regels zijn echter aangepast. Een speler wordt nu geschorst na een vijfde en tiende gele kaart. Vervolgens levert elke kaart een schorsing op.

Woordvoerder KNVB komt met bevestiging

"Valente is niet geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd", vertelt een woordvoerder van de KNVB aan FCUpdate. "Pas na de vijfde losse gele kaart en vervolgens pas na de tiende losse gele kaart wordt een speler uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd. Twee gele kaarten in één wedstrijd tellen in deze telling niet mee omdat dan direct een wedstrijd uitsluiting wordt opgelegd."