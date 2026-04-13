Bram Verbruggen is sinds dit seizoen werkzaam als 'Head of Topsport' binnen de opleiding van Feyenoord, nadat hij eerder werkzaam was bij Go Ahead Eagles. Via sociale media deelt Verbruggen een zelfkritische post waarin hij reflecteert op zijn eigen functioneren en dan met name de manier waarop hij kan overkomen op anderen.

Verbruggen vraagt zijn volgers op LinkedIn om te reflecteren op 'wat je oproept', los van de woorden die je uitspreekt. Anderen dachten weleens 'pfff, komt hij weer aanzetten' als Verbruggen aan het woord was, ook als hij een positieve boodschap had. Daarom is hij nadrukkelijker gaan nadenken over de manier waarop hij zich presenteert.

“Dat gevoel. In de kleedkamer, de stafmeeting, de bespreking. Je staat je verhaal te vertellen. Als leider, als coach. En je voelt het”, schrijft Verbruggen. “De weerstand, overal een weerwoord op, niks komt binnen. Je kunt het proeven. Ik heb het zelf ook opgeroepen.”

De werknemer van Feyenoord schrijft over een moment waarop hij aan zijn eigen staf vertelde dat ze input konden leveren over de begeleiding van twee spelers. “Ik meende het ook echt. Het was geen zoethoudertje. Maar ze 'voelden helemaal geen ruimte'. Ze voelden mijn visie door hun strot geduwd.”

Hij vermeldt wanneer die situatie zich voordeed. Verbruggen was tussen 2023 en 2025 actief bij Go Ahead Eagles als teamontwikkelaar, en was in 2025 in diezelfde functie ook betrokken bij de nationale ploeg van Indonesië.

“Hoe vaak ik ook het tegenovergestelde zei; mijn postuur, mijn stem, mijn mimiek, mijn aanwezigheid riepen toch iets anders op”, beseft Verbruggen. “Het probleem is niet per se dat je slechte intenties hebt. Maar intentie is niet hetzelfde als effect op je omgeving. Wat je bedoelt en wat je oproept kunnen twee verschillende dingen zijn.”

“In de kleedkamer. In de stafmeeting. In je vergadering”, somt hij op. “Even een laag dieper als je hiermee geconfronteerd wordt als leider. Dan sta je namelijk voor een keuze: pas je jezelf aan? Of zoek je een omgeving waar jouw aanwezigheid wél past en je intenties juist worden ingeschat? Die keuze kun je pas maken als je weet wat jij oproept.”