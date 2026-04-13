Valentijn Driessen vindt het helemaal niks dat de strijd om de tweede plaats in Nederland zo spannend is, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Het is namelijk spannend omdat topclubs Feyenoord en Ajax het laten liggen, niet omdat de rest is aangehaakt. Deze ‘nivellering’ is volgens hem ‘desastreus’ voor de toekomst van Nederland in het internationale voetbal.

Nu PSV het landskampioenschap officieel binnen heeft, gaat het vizier in de top van de Eredivisie volledig op de strijd om plek twee. Doordat nummer twee Feyenoord zondag diep in blessuretijd de zege uit handen gaf tegen nummer drie NEC en FC Twente, Ajax en AZ wel allemaal wonnen, is het nog altijd spannend. Het gat tussen Feyenoord en nummer vijf Ajax bedraagt nu vier punten, terwijl AZ daar nog drie punten achter staat.

Artikel gaat verder onder video

Deze spanning komt echter niet op een wenselijke manier tot stand, zo stelt Driessen. Het komt volgens hem namelijk vooral door ‘nivellering’, waarbij Feyenoord en Ajax onderpresteren en NEC juist beter presteert dan verwacht. “Spanning door nivellering is de doodsteek van de internationale positie van het Nederlandse clubvoetbal in Europa”, schrijft de verslaggever. “In de Champions League hebben de Eredivisieclubs niets te zoeken, in de Europa League zijn ze ook op het tweede plan beland en in de Conference League zijn ze verdwaalde outsiders”, schetst hij de huidige situatie.

Het Nederlandse clubvoetbal is dit seizoen in een vrije val beland door slechte resultaten in Europa. Op PSV na gaan de andere ploegen die zich voor komend seizoen plaatsen hier volgens Driessen geen einde aan kunnen maken. “NEC in de Champions League is een sprookje. Je gunt het de club, maar het is zonder enig sportief perspectief. Voor NEC, voor de Eredivisie en dus voor het Nederlandse voetbal.” De journalist ziet momenteel geen perspectief dat Nederland de zesde plaats in Europa weer overneemt van Portugal, terwijl ook België en Turkije met rasse schreden naderen.

“De spanning de laatste vier competitieronden in de Eredivisie is geweldig voor eigen gebruik, maar het kwaliteitsverlies dat erachter schuilt is internationaal desastreus”, gaat hij verder. “Financieel inleveren en geen armslag om nieuwe kwaliteit aan je te binden of toptalenten te behouden, betekent de versterking van de neerwaartse spiraal waarin de Eredivisie is beland. Prima voor wie wil blijven zwelgen in romantiek en nostalgie, maar fataal voor het internationale toekomstperspectief van het Nederlandse clubvoetbal. Hoe leuk NEC - Feyenoord ook was.”