Jeroen Manschot beledigt Carl Hoefkens: 'Hij noemt mij een calimero'

13 april 2026, 06:55
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft NAC-trainer Carl Hoefkens zondagmiddag een 'calimero' genoemd. Dat maakte de verongelijkte coach van de Brabantse club na afloop bekend.

Het incident vond plaats na afloop van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NAC Breda (1-1). Hoefkens raakte in discussie met Manschot, waarna teammanager John Karelse de Belgische coach weghaalde om verdere escalatie te voorkomen.

Toen de emoties waren gezakt, legde Hoefkens bij ESPN-verslaggever Leo Oldenburger uit wat er gebeurde: "Ik ga altijd voor wederzijds respect. De scheidsrechter zei smalend 'succes', dus ik zei dat dat voor iedereen geldt. Als ik dan wegloop en een Calimero wordt genoemd... Ja, dat heb ik liever niet."

De uitspraken van Manschot zorgen voor verbazing bij Oldenburger: "Dus Jeroen Manschot heeft jou Calimero genoemd? Dat is chique...", verzucht de verslaggever. "Als ik tijdens de wedstrijd Calimero zeg, krijg ik gegarandeerd een rode kaart", reageert Hoefkens. "Had ik vandaag maar een rode kaart op zak om die aan de scheidsrechter te geven."

Ondanks het incident kon Hoefkens na afloop nog wel lachen. Hij zag NAC in de absolute slotfase een belangrijk punt pakken in de strijd tegen degradatie, nadat het lange tijd op achterstand stond in Limburg. Het gat tot de veilige vijftiende plaats bedraagt nu drie punten.

Fortuna - NAC

Fortuna Sittard
1 - 1
NAC Breda
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Excelsior
30
-20
28
16
Telstar
30
-13
27
17
NAC
30
-21
25
18
Heracles
30
-43
19

