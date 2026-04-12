Buijs verbijsterd door Luka Tunjic, die zich vanuit het niets afmeldt

12 april 2026, 13:41
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Danny Buijs is niet tevreden met de houding van Luka Tunjic, zo liet hij weten voorafgaand aan het duel tussen Fortuna Sittard en NAC Breda. De middenvelder meldde zich afgelopen week uit het niets af en is inmiddels niet meer in Nederland. Buijs weet niet wat de beweegredenen van Tunjic zijn.

“Je probeert te kijken naar een bepaalde frisheid richting het einde van het seizoen. Een aantal jongens loopt op de toppen van hun tenen, maar er zijn ook bijzondere dingen”, lichtte Buijs zijn opstelling toe bij ESPN. Daarmee doelt hij op de situatie met Tunjic, die zich ‘out of nothing afmeldt’. “Tja, met wat? Hij heeft de afgelopen weken getraind en gevoetbald, maar van de ene op de andere dag gaf hij aan niet meer te kunnen spelen en trainen”, uit Buijs zijn onvrede.

Direct nadat hij liet weten niet beschikbaar te zijn, besloot Tunjic het land uit te vliegen. De twintigjarige rechtspoot beschikt over een aflopend contract in Sittard. Heeft zijn gedrag daarmee te maken? “Daar neig je wel naar”, reageert Buijs, die het vermoeden heeft dat Tunjic in Duitsland vertoeft. “Het is soms verbazingwekkend waar je mee te maken krijgt. We hebben nog steeds een geweldig groepje en daar wil ik mijn tijd en energie in stoppen. Dat andere is voor andere mensen binnen de club.”

Buijs merkt dat zaakwaarnemers steeds belangrijker worden in het begeleiden van spelers. “Clubs betalen ook de salarissen netjes op tijd. Daar mag je dingen voor verwachten, maar je moet ook dingen geven. Bij sommigen is dat nogal altijd uit balans”, aldus de trainer. “Dit is onderdeel van de voetballerij en daar hebben meer clubs mee te maken. Het gaat om belangen en financiën, terwijl er op de achtergrond zoveel dingen spelen. Dat is wel eens vervelend, maar de focus gaat naar de jongens die het nu moeten doen.”

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33
14
Volendam
30
-19
28

