Jochem Ritmeester van de Kamp in belangstelling van drie Eredivisieclubs

10 april 2026, 10:40
Telstar-spelers vieren de 1-0 van Ritmeester van de Kamp tegen NAC Breda
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Utrecht is enorm gecharmeerd van Jochem Ritmeester van de Kamp, zo meldt WFCGroningen op X. De 22-jarige middenvelder staat hoog op het verlanglijstje in de Domstad, maar de club is niet de enige kaper op de kust. Ook sc Heerenveen en Fortuna Sittard houden de verrichtingen van de smaakmaker van Telstar nauwlettend in de gaten. 

Ritmeester van de Kamp is bezig aan een sterk seizoen in de Eredivisie. De middenvelder wordt dit voetbaljaar door Telstar gehuurd van Almere City FC. In Velsen-Zuid is hij uitgegroeid tot een vaste waarde en wist hij in 24 competitiewedstrijden al zeven keer het net te vinden en één assist af te leveren. Hierdoor heeft hij zich in de kijker gespeeld bij verschillende Eredivisie-clubs.

WFCGroningen, dat regelmatig exclusief transfernieuws weet te melden op X, schrijft dat FC Utrecht erg geïnteresseerd is in Ritmeester van de Kamp. De belangstelling van FC Utrecht lijkt niet onlogisch. Naar verluidt zou Telstar-trainer Anthony Correia in beeld zijn als nieuwe hoofdtrainer in De Galgenwaard. 

Doorlopend contract bij Almere City FC

Voor een definitieve overgang zal FC Utrecht wel een transfersom op tafel moeten leggen. De huurperiode van Ritmeester van de Kamp bij Telstar loopt aan het einde van dit seizoen af, waarna hij in principe terugkeert naar Almere City FC. Bij de polderclub, die degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, beschikt hij nog over een doorlopend contract tot medio 2027. 

Mocht de deal met FC Utrecht geen doorgang vinden, dan staan sc Heerenveen en Fortuna Sittard klaar om toe te slaan. WFCGroningen weet dat de middenmoters 'op de achtergrond' meekijken bij Ritmeester van de Kamp. 

Jochem Ritmeester van de Kamp

Telstar
Leeftijd: 22 jaar (2 nov. 2003)
Positie: AM (C), M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
24
7
2025/2026
Almere
0
0
2024/2025
Almere
26
0
2023/2024
Almere II
1
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
PEC
29
-20
33
14
Volendam
29
-18
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24

