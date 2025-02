Schokkend: ‘Almere speelde tegen Feyenoord met gezondheid Jochem Ritmeester van de Kamp’

Een schokkende onthulling van Kenneth Perez zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. Volgens de Deense analist negeerde de technische staf van Almere City zaterdagavond tijdens het uitduel bij Feyenoord (2-1 nederlaag) het advies van de clubarts om vroegtijdig te wisselen.

Perez vraagt zondagavond aandacht voor de hoofdblessure die Ritmeester van de Kamp opliep in de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City. De middenvelder van Almere City kreeg de bal in de 68ste minuut van dichtbij hard op het hoofd getrapt door Anis Hadj Moussa. Ritmeester van de Kamp werd behandeld door de clubarts van Almere City. Van commentator Leo Oldenburger vernam Perez dat Almere City in eerste instantie via diezelfde clubarts een zogenoemde ‘witte wissel’ had aangevraagd bij de arbitrage. Dit vernam Oldenburger langs het veld in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Een 'witte wissel' is een extra wisselmoment als (vermoed wordt dat) een speler hoofdletsel heeft opgelopen, waardoor een ploeg niet vijf maar zes wissels mag toepassen in een wedstrijd. Het gevolg is dat de tegenstander ook een extra wissel plus een extra wisselmoment krijgt. Dit betekent dat de tegenstander een extra speler mag wisselen zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere wissels en zonder dat dit invloed heeft op de reeds gebruikte wisselmomenten

LEES OOK: Inconsequent gedrag van Danny Makkelie genadeloos blootgelegd door Leonne Stentler

“Als een arts hoofdletsel constateert en vindt dat een ‘witte wissel’ nodig is, dan moet een speler gelijk gewisseld worden, ongeacht de situatie”, vindt Perez. De analist suggereert dat Almere City er van afzag om Ritmeester van de Kamp meteen te wisselen, omdat Feyenoord anders een extra wissel(mogelijkheid) zou hebben gekregen. De Rotterdammers hadden op het moment dat Ritmeester van de Kamp in de 68ste minuut op het hoofd werd geraakt al drie keer gewisseld en één wisselmoment (exclusief een wissel in de rust) gehad. Bovendien stond precies op dat moment Ibrahim Osman klaar om in te vallen bij Feyenoord. Daarmee zou Feyenoord gebruikmaken van zijn vierde wissel en voorlaatste wisselmoment.

Om te voorkomen dat Feyenoord na het inbrengen van Osman nóg een wisselmoment zou krijgen, zag de technische staf van Almere City er volgens Perez van af om Ritmeester van de Kamp meteen te wisselen. In plaats daarvan werd de middenvelder pas veel later gewisseld: in de 87ste minuut van de wedstrijd. “Negentien minuten later!”, briest Perez. “Wat schetst mij verbazing: de regel is dat als Almere City een ‘witte wissel’ gebruikt, Feyenoord ook nog een extra wissel krijgt. En dát is de reden waarom heeft Almere City hem niet meteen heeft gewisseld. Ik vind dat zó ongelooflijk slecht van de technische staf, dat je zó met de gezondheid speelt van een speler en de dokter overrulet.”

LEES OOK: Vink ziet 'een verademing' bij Feyenoord en trekt pijnlijke conclusie over Zerrouki

“Weten we zeker dat dit verhaal waar is?”, vraagt collega-analist Marciano Vink verbaasd. Perez bevestigt het verhaal (“Anders zou ik het ook niet zeggen”) en krijgt bijval van presentator Milan van Dongen. “Dit verhaal is gecheckt gisteren langs het veld. Feyenoord heeft op een gegeven moment bij Almere City gecheckt of het een ‘witte wissel’ was, zodat zij nog een keer konden wisselen. Feyenoord kreeg te horen dat het een reguliere wissel was. Feyenoord had op dat moment al vijf keer gewisseld. Als het als een ‘witte wissel’ was ingezet, dan had Feyenoord nog een keer mogen wisselen.”

Perez: “Los van de regel: dat je hiermee speculeert ten koste van de gezondheid van een speler, gaat boven mijn pet. Ik vind het heftig van de technische staf.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Robin van Persie moet direct één enorme eis op tafel leggen bij Feyenoord'

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie één cruciale eis moet stellen aan Feyenoord.