Vink ziet 'een verademing' bij Feyenoord en trekt pijnlijke conclusie over Zerrouki

Marciano Vink is onder de indruk van Feyenoord-winteraanwinst . De 22-jarige Marokkaan mocht zaterdagavond een helft meedoen tegen Almere City (2-1 winst) en bracht nú al iets dat ploeggenoot na anderhalf jaar in Rotterdam-Zuid nog altijd niet lukt, zo zag de oud-voetballer.

Feyenoord verraste op de slotdag van de winterse transferperiode vriend en vijand door Targhalline op het laatste moment nog naar De Kuip te halen. De enkelvoudig Marokkaans international kon voor een bescheiden transfersom van nog geen half miljoen euro worden overgenomen van de Franse laagvlieger Le Havre, waar hij komende zomer uit zijn contract zou lopen. Targhalline debuteerde vorige week vlak voor tijd als invaller in het uitduel bij NAC Breda (0-0) en kreeg zaterdag een helft speeltijd tegen Almere City.

"Dennis te Kloese krijgt weleens wat kritiek de laatste weken, maar Targhalline lijkt toch een goede speler?", vraagt presentator Milan van Dongen zondagavond aan Vink in Dit was het Weekend op ESPN. De analist beaamt: "Hij was overal bij betrokken. Bijna alle ballen eiste hij zelf op. Hij heeft gewoon een heel goed oog voor positie".

Als voorbeeld haalt Vink een moment in minuut 51 aan, waarin de middenvelder terug of breed op zijn defensie lijkt te gaan spelen, maar Targhalline uiteindelijk tóch een voorwaartse oplossing vindt. "Dat is een uitstekende bal. Je hebt op die positie ook een andere speler die hem wél breed had gespeeld", zegt de analist. "Zerrouki is niet degene die die bal tussendoor steekt, dat heeft te maken met vertrouwen. Bij FC Twente had hij dat wel, maar in De Kuip had hij dat niet." Vink stipt aan dat het aantal expected goals van Almere City omlaag ging na het inbrengen van Targhalline, dat de middenvelder meerdere ballen veroverde dat hij met zijn passnauwkeurigheid ook wel goed zit. De oud-voetballer komt daarom nu al met een duidelijke conclusie: "Ik denk wéér een juiste aankoop voor dit Feyenoord. Helemaal omdat je In-beom Hwang en Quinten Timber mist is dit wel een verademing op het middenveld", aldus Vink.

