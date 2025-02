Feyenoord slaat wéér toe: 'Lijkt met zijn kwaliteiten op de opvolger van Wieffer'

Feyenoord heeft de komst van afgerond. Zijn club Le Havre meldt dat de 22-jarige middenvelder de overstap maakt vanuit Frankrijk naar Rotterdam-Zuid. De veelzijdige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2028 verbindt aan de Stadionclub. Targhalline gaat bij Feyenoord met rugnummer 28 spelen.

Feyenoord betaalt naar verluidt een transfersom van iets minder dan één miljoen euro voor de komst van Targhalline, die bij Le Havre in het bezit was van een aflopend contract. Die club nam hem ruim twee jaar geleden over van Olympique Marseille. Bij de grootmacht kwam hij er niet aan te pas, maar voor Le Havre speelde hij uiteindelijk 42 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Targhalline zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Op 9 september jongstleden debuteerde hij in de nationale ploeg van Marokko.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord komt op Deadline Day met een duidelijke boodschap voor Ramiz Zerrouki

Targhalline is blij met zijn overstap naar Feyenoord. "Ik ben heel trots om hier te zijn en te gaan spelen voor zo’n grote club met zo’n rijke historie en veel behaalde successen", aldus Targhalline. "Afgelopen zomer toonde Feyenoord al interesse, na de Olympische spelen van Parijs. Daar spreekt voor mij veel vertrouwen uit. In de afgelopen dagen is alles in een stroomversnelling geraakt en is het er daadwerkelijk van gekomen. En nu ik hier ben ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk het elftal te kunnen helpen."

Targhalline opvolger van Wieffer?

Feyenoord kan een extra middenvelder goed gebruiken. De Rotterdammers versterkten zich vorige maand weliswaar al met Jakub Moder, die afgelopen zondag in De Klassieker tegen Ajax zijn debuut maakte, maar kampen dit seizoen met veel personele problemen. Quinten Timber en In-beom Hwang zijn weliswaar weer fit, maar stonden in de eerste weken van dit kalenderjaar nog met blessureleed aan de kant.

Bovendien slaagde Feyenoord er afgelopen zomer niet in een directe vervanger te halen van Mats Wieffer. Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam lijkt Targhalline met zijn kwaliteiten op de opvolger van de Oranje-international, die na het afgelopen seizoen de overstap maakte naar Brighton & Hove Albion.

Oussama Targhalline rejoint Feyenoord. 🔚



Merci 𝑶𝒖𝒔𝒔’, et bonne continuation ! 🫶 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) February 5, 2025 Another new signing… 🖋️



🇲🇦 Oussama Targhalline is here! pic.twitter.com/wDPJp0K79o — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano maakt de totaalwaarde van Santiago Giménez zijn transfer bekend

Het vertrek van Santiago Giménez naar AC Milan levert Feyenoord een recordbedrag op.