Jochem Ritmeester van de Kamp staat voor terugkeer naar Eredivisie

(21) is dicht bij een overstap naar NAC Breda, zo melden meerdere media, waaronder Voetbal International. De middenvelder degradeerde afgelopen seizoen met Almere City, maar kan dus actief blijven in de Eredivisie.

Naar verluidt zou er al contact zijn geweest tussen Almere en NAC over een deal. De Flevolanders willen Ritmeester van de Kamp alleen op huurbasis laten vertrekken, maar dit lijkt voor NAC geen obstakel te vormen. De jeugdinternational van Jong Oranje zou zelf ook openstaan voor een transfer naar Breda.

Ritmeester van de Kamp was afgelopen seizoen één van de lichtpuntjes van het gedegradeerde Almere. Ook in de jaren daarvoor gold de 21-jarige als een van de uitblinkers van de Flevolanders. In totaal speelde hij 81 wedstrijden voor Ally. Aan het eind van 2024 werd de middenvelder, die ook als rechtermiddenvelder uit de voeten kan, beloond met een oproep (en debuut) voor Jong Oranje.

Momenteel is ook Rodney Kongolo op proef bij de West-Brabanders. De middenvelder maakt een goede indruk op de technische staf, maar is nog in afwachting van een definitief besluit van NAC. Volgens VI bestaat de kans dat een transfer van Ritmeester van de Kamp invloed kan hebben op de toekomst van Kongolo.

