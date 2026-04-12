Bom barst: Tunjic hekelt interview Buijs en neemt advocaat in de arm

12 april 2026, 19:00
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De situatie rondom Luka Tunjic dreigt volledig te ontsporen bij Fortuna Sittard. De middenvelder neemt een advocaat in de arm, nadat trainer Danny Buijs zich publiekelijk uitsprak over zijn afwezigheid bij de club.

Tunjic meldde zich afgelopen week af bij Fortuna, waardoor hij zondag tegen NAC niet bij de selectie zat. In de voorgaande vier wedstrijden kwam hij wel in actie. Daarvoor, tussen december en februari, was hij langdurig afwezig.

Geruchten over contractverlenging

Er gingen toen al geruchten dat de twintigjarige Kroaat onder een automatische contractverlenging uit hoopt te komen. "Het is een publiek geheim dat zijn verbintenis na een X-aantal officiële optredens voor de geel-groenen automatisch met één jaar verlengd wordt. Naar verluidt is dat punt dichtbij", schreef De Limburger toen.

Zijn afmelding voor het duel met NAC viel niet goed bij Buijs. Hij zei tegen ESPN dat de afmelding 'uit het niets' kwam en wist niet wat er aan de hand was met zijn pupil. "Hij heeft de afgelopen weken getraind en gevoetbald, maar van de ene op de andere dag gaf hij aan niet meer te kunnen spelen en trainen."

Heeft zijn gedrag te maken met zijn aflopende contract? “Daar neig je wel naar”, zei Buijs, die het vermoeden heeft dat Tunjic momenteel in Duitsland vertoeft. “Het is soms verbazingwekkend waar je mee te maken krijgt. We hebben nog steeds een geweldig groepje en daar wil ik mijn tijd en energie in stoppen. Dat andere is voor andere mensen binnen de club.”

Wat zegt Tunjic over de situatie?

Inmiddels laat Tunjic zelf van zich horen. De middenvelder, die sinds 2024 voor Fortuna speelt, doet zijn verhaal op Instagram. “Naar aanleiding van het schokkende televisie-interview van vandaag met trainer Danny Buijs, waarin onjuiste uitspraken zijn gedaan, zie ik mij genoodzaakt om onderstaande verklaring te geven om verdere schade aan mijn naam te voorkomen.”

“Ik kamp inmiddels al enkele weken met een ernstige liesblessure. Dit is officieel vastgesteld en bevestigd door de bedrijfsarts”, legt Tunjic uit. “Mijn werkgever, Fortuna Sittard, is sinds afgelopen donderdag volledig op de hoogte van mijn afwezigheid vanwege dringende medische consulten. Daarnaast is de club geïnformeerd over een medische verklaring van een specialist, die in ieder geval geldig is tot eind april 2026. Ook is er een schriftelijke doorverwijzing naar een lieschirurg. Kortom: een operatie is helaas onvermijdelijk.”

“De uitspraak ‘Tunjic is zomaar uit het niets afgehaakt’ is dan ook onjuist en vormt een volstrekt onacceptabele aantasting van mijn reputatie”, voegt hij toe. “Ik heb mijn advocaat daarom opdracht gegeven om mijn rechten op alle mogelijke niveaus te beschermen en verdere schade te voorkomen.”

Luka Tunjić

Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 20 jaar (19 nov. 2005)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
16
2
2024/2025
Fortuna
12
1
2022/2023
Holstein
20
6
2021/2022
Holstein Kiel
18
10

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
30
-11
36
13
PEC
30
-20
34
14
Volendam
30
-19
28

